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16:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде участники Сталинградской битвы получат по 1 000 рублей

Участники Великой Отечественной войны, принимавшие участие в Сталинградской битве, и труженики тыла, награжденные медалью «За оборону Сталинграда», получат в Волгограде выплату в размере 1 000 рублей ко 2 февраля.

Источник: Reuters

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета социальной защиты, кроме того, в связи с празднованием 74-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве по 500 рублей получат супруги погибших участников Великой Отечественной войны, принимавших участие в Сталинградской битве, и волгоградцы, имеющие статус «Дети Сталинграда».

«В настоящее время сотрудники учреждений соцобслуживания осуществляют доставку поздравительных открыток со знаменательной датой от губернатора Волгоградской области участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, награжденным медалью «За оборону Сталинграда», супругам погибших участников Сталинградской битвы, и «Детям Сталинграда», — добавили в пресс-службе.

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