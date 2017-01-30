В Волгограде участники Сталинградской битвы получат по 1 000 рублей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета социальной защиты, кроме того, в связи с празднованием 74-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве по 500 рублей получат супруги погибших участников Великой Отечественной войны, принимавших участие в Сталинградской битве, и волгоградцы, имеющие статус «Дети Сталинграда».

«В настоящее время сотрудники учреждений соцобслуживания осуществляют доставку поздравительных открыток со знаменательной датой от губернатора Волгоградской области участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, награжденным медалью «За оборону Сталинграда», супругам погибших участников Сталинградской битвы, и «Детям Сталинграда», — добавили в пресс-службе.