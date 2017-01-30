В Калининграде школьнику свободно продали алкоголь в магазине
В Калининграде инспекторы ПДН и представители общественной организации «Трезвые поколения» провели профилактический рейд.
В Калининграде инспекторы ПДН и представители общественной организации «Трезвые поколения» провели профилактический рейд.
Как сообщили калининградским «Вестям» в
Он рассказал, что спиртное приобрёл в одном из местных магазинов. Визит в торговую точку подтвердил слова школьника — 38-летний продавец действительно не проверил его возраст.
По данному факту составлен протокол. Его санкция включает штраф в размере до 500 тысяч рублей. Правонарушителя также предупредили, что за повторный факт продажи алкоголя несовершеннолетним он будет привлечён уже к уголовной ответственности.