В Калининграде школьнику свободно продали алкоголь в магазине

Как сообщили калининградским «Вестям» в пресс-службе регионального УМВД, в ходе рейда возле одной из гостиниц на проспекте Мира остановили 14-летнего подростка с бутылкой пива в руках.

Он рассказал, что спиртное приобрёл в одном из местных магазинов. Визит в торговую точку подтвердил слова школьника — 38-летний продавец действительно не проверил его возраст.

По данному факту составлен протокол. Его санкция включает штраф в размере до 500 тысяч рублей. Правонарушителя также предупредили, что за повторный факт продажи алкоголя несовершеннолетним он будет привлечён уже к уголовной ответственности.