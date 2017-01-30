Синоптики пообещали москвичам умеренные морозы на этой неделе

«Последние дни января и первые дни февраля в среднем многолетнем самые холодные в годовом цикле дни — по народному календарю на них приходятся афанасьевские и макарьевские морозы. Однако предстоящая пятидневка, несмотря на морозную погоду в отдельные ночи, окажется на 3−4 градуса теплее климатической нормы», — рассказали в метеоведомстве.

В понедельник, согласно прогнозу синоптиков, в Московском регионе осадков не ожидается, температура воздуха в Москве составит до минус 10 градусов, по области — до минус 8.