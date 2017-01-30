Синоптики пообещали москвичам умеренные морозы на этой неделе
Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Январь в столичном регионе завершится не сильной морозной погодой, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Январь в столичном регионе завершится не сильной морозной погодой, сообщили «Интерфаксу» в
«Последние дни января и первые дни февраля в среднем многолетнем самые холодные в годовом цикле дни — по народному календарю на них приходятся афанасьевские и макарьевские морозы. Однако предстоящая пятидневка, несмотря на морозную погоду в отдельные ночи, окажется на 3−4 градуса теплее климатической нормы», — рассказали в метеоведомстве.
В понедельник, согласно прогнозу синоптиков, в Московском регионе осадков не ожидается, температура воздуха в Москве составит до минус 10 градусов, по области — до минус 8.
Во вторник, 31 января, в мегаполисе пройдет небольшой снег, и в городе, и в Подмосковье потеплеет до минус 6. Кроме того, прогнозируется
В первый день февраля, по прогнозу Гидрометцентра, в регионе ожидается небольшой снег, столбики термометров в Москве и по области днем поднимутся до минус 2 градусов, ветер будет переменных направлений — 2−7 м/с.
В четверг, 2 февраля, в мегаполисе прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег, днем в столице и по области — до минус 4 градусов, ветер переменных направлений 2−7 м/с.
В пятницу и субботу синоптики ожидают в регионе небольшой снег, 4 февраля днем — до минус 4 градусов, 5 февраля — до минус 2 градусов.