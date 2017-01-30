Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Депрессия может провоцировать рак
СМИ: покушение на Кадырова организовал его "кровный враг"
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
"Волочкова отдыхает": фанаты комментируют шпагат Гагариной
СМИ: 47-летняя Блёданс показала изменившуюся грудь
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
СМИ: 40-летняя Елена Ваенга решила начать новую жизнь
Поклонники осудили жену Газманова за внешний вид
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
10Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Femen объявили о распаде движения
9NASA показало посадку зонда на Титан
14:07 (мск), источник: Интерфакс

Синоптики пообещали москвичам умеренные морозы на этой неделе

Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Январь в столичном регионе завершится не сильной морозной погодой, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Последние дни января и первые дни февраля в среднем многолетнем самые холодные в годовом цикле дни — по народному календарю на них приходятся афанасьевские и макарьевские морозы. Однако предстоящая пятидневка, несмотря на морозную погоду в отдельные ночи, окажется на 3−4 градуса теплее климатической нормы», — рассказали в метеоведомстве.

В понедельник, согласно прогнозу синоптиков, в Московском регионе осадков не ожидается, температура воздуха в Москве составит до минус 10 градусов, по области — до минус 8.

Во вторник, 31 января, в мегаполисе пройдет небольшой снег, и в городе, и в Подмосковье потеплеет до минус 6. Кроме того, прогнозируется юго-западный, западный ветер 5−10 м/с.

Москва, 31 января
-9°
Днем облачно
-14°
Ночью облачно

В первый день февраля, по прогнозу Гидрометцентра, в регионе ожидается небольшой снег, столбики термометров в Москве и по области днем поднимутся до минус 2 градусов, ветер будет переменных направлений — 2−7 м/с.

Москва, 1 февраля
-5°
Днем облачно
-6°
Ночью облачно

В четверг, 2 февраля, в мегаполисе прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег, днем в столице и по области — до минус 4 градусов, ветер переменных направлений 2−7 м/с.

В пятницу и субботу синоптики ожидают в регионе небольшой снег, 4 февраля днем — до минус 4 градусов, 5 февраля — до минус 2 градусов.

Справка
Как пережить морозы. Советы экспертовКто предупрежден — тот вооружен. Что делать при обморожении и как правильно одеваться, как оживить автомобиль и заставить работать неприспособленный к низким температурам гаджет, как утеплить квартиру и какие фильмы про выживание в стужу посмотреть - эксперты медиапроектов Mail.Ru делятся секретами борьбы с зимними морозами.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Морозную и солнечную погоду прогнозируют в столице
© Ньюстюб
ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
В России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар
Путин предложил обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Социологи выяснили главные страхи россиян
В допинговом докладе Макларена обнаружили ошибки
Россию просят разрешить поставки рыбы из района близ «Фукусимы»
Спорт
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме
Авто
Новое поколение Lada 4x4: АВТОВАЗ разъяснил ситуацию В Тольятти прокомментировали, как движется разработка внедорожника нового поколения
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь