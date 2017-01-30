В Челябинске создан новый участок мировых судей

В связи с развитием Челябинска в сторону северо-запада сильно возросла нагрузка мировых судей Курчатовского района. По сравнению с 2015 годом общее количество рассмотренных мировыми судьями дел увеличилось на 2,5 процента.

Главное управление юстиции Челябинской области в 2016 году вышло с инициативой в Законодательное Собрание Челябинской области о дополнительном создании судебных участков и должностей мировых судей. За счет упразднения судебного участка и должности мирового судьи в Карабаше было принято решение о создании в областном центре еще одного участка мировых судей, который разместился по адресу: Комсомольский проспект, 99.

Всего же по итогам 2016 года мировыми судьями Челябинской области рассмотрено 492 285 судебных дел, что составляет 78 процентов от общего количества дел, рассмотренных судами области. По рассмотренным мировыми судьями в 2016 году делам в бюджет Челябинской области подлежат взысканию 943174 тысячи рублей.