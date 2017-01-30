Пермяки смогут записать детей в первый класс через сайт госуслуг
Жители Прикамья смогут записать детей в первый класс через Единый портал госуслуг. Доступ на получение электронной услуги откроется 1 февраля.
Жители Прикамья смогут записать детей в первый класс через Единый портал госуслуг. Доступ на получение электронной услуги откроется 1 февраля.
В этом году возможности расширены — заявители впервые смогут указать льготы при их наличии. На сегодняшний день система электронной записи реализована в большинстве школ региона, список
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: «Благодаря системе электронной очереди, прием в школы становится более прозрачным, оперативным и удобным как для самих родителей, так и для образовательных учреждений. Надеюсь, что в самое ближайшее время все территории края перейдут на предоставление данной услуги в электронном виде».