Свет будут отключать в течение нескольких дней в домах ряда улиц Ростова

По информации АО «Донэнерго», 31 января света не будет в домах на улицах Вяземцева и Коммунаров, а также в переулках Быстром, Контактном, Новороссийском и Турбинном.

1 февраля электричество отключат в ряде домов на улице Новой, проспекте Шолохова и в переулке Бакинском.

2 февраля будет прекращено электроснабжение в домах на улицах Кржижановского и Солидарности, а также в переулке Гарибальди.

3 февраля света не будет в ряде домов на проспекте Стачки.

Причина неудобств — проведение работ на линиях электропередач и трансформаторных подстанциях.

«Все работы производятся для обеспечения наиболее качественного и надежного энергоснабжения в городе и области», — отмечается в сообщении.