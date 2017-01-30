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16:56 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Свет будут отключать в течение нескольких дней в домах ряда улиц Ростова

Электричество будут отключать в течение нескольких дней с 9.00 до 17.00 в домах ряда улиц донской столицы.

По информации АО «Донэнерго», 31 января света не будет в домах на улицах Вяземцева и Коммунаров, а также в переулках Быстром, Контактном, Новороссийском и Турбинном.

1 февраля электричество отключат в ряде домов на улице Новой, проспекте Шолохова и в переулке Бакинском.

2 февраля будет прекращено электроснабжение в домах на улицах Кржижановского и Солидарности, а также в переулке Гарибальди.

3 февраля света не будет в ряде домов на проспекте Стачки.

Причина неудобств — проведение работ на линиях электропередач и трансформаторных подстанциях.

«Все работы производятся для обеспечения наиболее качественного и надежного энергоснабжения в городе и области», — отмечается в сообщении.

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