Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Хронический недосып приводит к простуде
Стала известна причина массовой драки в центре столицы
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный ударВоенным предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
"Волочкова отдыхает": фанаты комментируют шпагат Гагариной
СМИ: 47-летняя Блёданс показала изменившуюся грудь
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
СМИ: 40-летняя Елена Ваенга решила начать новую жизнь
Поклонники осудили жену Газманова за внешний вид
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
14События недели в фотографиях
13:04 (мск), источник: НИА Самара

Для ЧМ-2018 в Самаре появятся три приматчевые площадки

Они будут располагать инфраструктурой для работы СМИ, раздевалками и трибунами для зрителей.

Для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 город-организатор турнира должен подготовить три предматчевые тренировочные площадки. В Самаре две площадки появятся на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена», третьей площадкой станет второе поле стадиона «Металлург». Площадки будут располагать инфраструктурой для работы СМИ, раздевалками и трибунами для зрителей.

На «Металлурге» футбольное поле полностью подготовлено под засев газона, что будет выполнено весной, как только установится необходимая положительная температура. На площадках у стадиона «Самара Арена» активно возводятся административно-бытовые здания, которые планируется построить к началу лета 2017 года, тогда же возобновятся работы по устройству футбольных полей. В рамках выполнения рекомендаций консультанта FIFA, газон на всех площадках должен быть выращен к августу текущего года.

Ведется работа по созданию Баз команд-участниц Чемпионата мира, состоящих из гостиничного комплекса и тренировочной площадки. В рамках подготовки Баз, будет улучшена инфраструктура учебно-тренировочной базы ПФК «Крылья Советов» — произведут реконструкцию футбольного поля, а также модернизацию номерного фонда. Вторая База команд — гостиничный комплекс «Русская Охота», у территории которого в этом году будет построено футбольное поле.

Проектно-изыскательские работы по этим объектам уже выполнены. Третья База команд находится на территории г. о. Тольятти — это гостиница «Лада-Резорт» и стадион «Торпедо», который будет представлен без реконструкции, сообщает пресс-служба облправительства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самарцам обещают несколько более теплую неделю
США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар
Путин предложил обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах
Суд продлил арест предполагаемого создателя «Шалтая-Болтая»
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Социологи выяснили главные страхи россиян
В допинговом докладе Макларена обнаружили ошибки
Россию просят разрешить поставки рыбы из района близ «Фукусимы»
Спорт
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме
Авто
5 самых «горячих» новинок 2017 года Несмотря на продолжающийся кризис на российском авторынке, в этом году у нас появится немало интересных машин. Представляем пятерку самых ожидаемых
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Названа лучшая актриса года по версии Гильдии киноактеров США Одна из самых престижных кинопремий мира была вручена лучшим актерам кино и телевидения
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь