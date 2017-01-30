Для ЧМ-2018 в Самаре появятся три приматчевые площадки

Для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 город-организатор турнира должен подготовить три предматчевые тренировочные площадки. В Самаре две площадки появятся на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена», третьей площадкой станет второе поле стадиона «Металлург». Площадки будут располагать инфраструктурой для работы СМИ, раздевалками и трибунами для зрителей.

На «Металлурге» футбольное поле полностью подготовлено под засев газона, что будет выполнено весной, как только установится необходимая положительная температура. На площадках у стадиона «Самара Арена» активно возводятся административно-бытовые здания, которые планируется построить к началу лета 2017 года, тогда же возобновятся работы по устройству футбольных полей. В рамках выполнения рекомендаций консультанта FIFA, газон на всех площадках должен быть выращен к августу текущего года.

Ведется работа по созданию Баз команд-участниц Чемпионата мира, состоящих из гостиничного комплекса и тренировочной площадки. В рамках подготовки Баз, будет улучшена инфраструктура учебно-тренировочной базы ПФК «Крылья Советов» — произведут реконструкцию футбольного поля, а также модернизацию номерного фонда. Вторая База команд — гостиничный комплекс «Русская Охота», у территории которого в этом году будет построено футбольное поле.