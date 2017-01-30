В Волжском выросла стоимость льготного проездного

Раньше, на протяжении нескольких лет, проездной для пожилых волжан стоил 200 рублей (трамвай) и 250 рублей (троллейбус). Однако уже в прошлом году изменился порядок приобретения льготных билетов.

Согласно принятому Социальному кодексу Волгоградской области, с начала 2017 года обеспечение социальными проездными билетами производится при условии, что среднедушевой доход получателя ниже полуторной величины прожиточного минимума на душу населения по региону на дату обращения. В настоящее время сумма этого минимума составляет 13179,5 рублей.

Также Социальный кодекс определяет категории получателей льготы. В их числе — ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны и ветеранов боевых действий, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, инвалиды II и III групп, лица, подвергшиеся воздействию радиации, пенсионеры по старости (мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше), лица, награжденные знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР».

Как отмечают в областном Центре социальной защиты населения, социальный проездной теперь будет доступен не всем — его сможет купить лишь треть от прежнего количества льготников.

Однако автоколонна № 1732 города Волжского предлагает для граждан льготный проезд. Стоимость билета на месяц для пожилых граждан составляет 490 рублей. Приобрести его можно в любом отделении почтовой связи, предъявив пенсионное удостоверение.

Для остальных волжан, не имеющих права на указанные льготы, единый проездной билет на трамвай и автобус стоит 865 рублей. Приобрести его можно в четырех почтовых отделениях связи: № 30 — пр. Ленина, 25, № 10 — пр. Ленина, 50, № 20 — пр. Ленина, 97, № 9 — ул. Оломоуцкая, 44, а также на проходной автоколонны, на автовокзале. Реализацией единых проездных занимаются кондуктора маршрутов автобусов №№ 14, 34 и трамваев.