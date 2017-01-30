В Воронежском госуниверситете пройдет аккредитация новых программ
Проверка состоится в феврале.
Проверка состоится в феврале.
Аккредитация образовательной деятельности в отношении семи программ ВГУ стартует в понедельник, 6 февраля. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Рособрнадзора.
Проверку пройдут новые программы, которые открылись и получили лицензию в конце 2015 года и в 2016 году — после проведения общей итоговой аттестации, пояснили корреспонденту РИА «Воронеж» в
ВГУ прошел аккредитацию по всем направлениям в декабре 2015 года. Рособрнадзор аккредитовал 168 образовательных программ университета сроком на 6 лет. Но тогда же Рособрнадзор отказал в аккредитации трем филиалам Воронежского госуниверситета по нескольким направлениям. В августе 2016 года филиал ВГУ в Лисках закрылся по приказу Минобрнауки.