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14:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежском госуниверситете пройдет аккредитация новых программ

Проверка состоится в феврале.

Источник: РИА "Воронеж"

Аккредитация образовательной деятельности в отношении семи программ ВГУ стартует в понедельник, 6 февраля. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Рособрнадзора.

Проверку пройдут новые программы, которые открылись и получили лицензию в конце 2015 года и в 2016 году — после проведения общей итоговой аттестации, пояснили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе вуза. Специалисты проверят качество образовательных программ специалитета, бакалавриата и магистратуры. Среди них «Информационно-аналитические системы безопасности», «Компьютерная безопасность» (специалитет), «Медицинская кибернетика» (специалитет), «Военная журналистика» (специалистет), «Фотоника и оптоинформатика» (бакалавриат), «Туризм» (магистратура). Согласно документу, в комиссию войдут 11 экспертов. Проверка завершится 10 февраля. Контекст.

ВГУ прошел аккредитацию по всем направлениям в декабре 2015 года. Рособрнадзор аккредитовал 168 образовательных программ университета сроком на 6 лет. Но тогда же Рособрнадзор отказал в аккредитации трем филиалам Воронежского госуниверситета по нескольким направлениям. В августе 2016 года филиал ВГУ в Лисках закрылся по приказу Минобрнауки.

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