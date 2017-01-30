В Волгограде приведены в готовность мобильные пункты обогрева для водителей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на трассах регионального и федерального значения организована работа по информированию водителей о складывающихся погодных условиях через электронные информационные табло, а также в радиосети «дальнобойщиков».

«На случай экстренной ситуации приведены в готовность к применению мобильные пункты обогрева на базе высокопроходимой техники. В них имеется всё необходимое, чтобы водители и пассажиры смогли переждать непогоду, обогреться и зарядить мобильные устройства», — добавили в пресс-службе.

Сотрудники оперативной дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области в круглосуточном режиме наблюдают за состоянием дорог с использованием систем видеонаблюдения и мониторинга. Пожарно-спасательные подразделения регионального ГУ МЧС готовы оказать помощь водителям, оказавшимся в сложной ситуации из-за низких температур.

Напомним, что в ночное время морозы на территории региона достигают -25−27ºС. Спасатели советуют волгоградцам воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния.