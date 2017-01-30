В Волгограде приведены в готовность мобильные пункты обогрева для водителей
Мобильные пункты обогрева для водителей приведены в готовность на случай экстренной ситуации в Волгограде.
Мобильные пункты обогрева для водителей приведены в готовность на случай экстренной ситуации в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«На случай экстренной ситуации приведены в готовность к применению мобильные пункты обогрева на базе высокопроходимой техники. В них имеется всё необходимое, чтобы водители и пассажиры смогли переждать непогоду, обогреться и зарядить мобильные устройства», — добавили в
Сотрудники оперативной дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области в круглосуточном режиме наблюдают за состоянием дорог с использованием систем видеонаблюдения и мониторинга.
Напомним, что в ночное время морозы на территории региона достигают -25−27ºС. Спасатели советуют волгоградцам воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния.