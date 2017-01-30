Британский лорд рассказал о проблемах богатых детей

Член британского парламента лорд Дэвид Паттнем озаботился психическим здоровьем молодых богачей и обратил внимание британской общественности на скрытую за блестящей ширмой жизнь ни в чем не нуждающихся людей.

По мнению Паттнема, дети богатых людей могут быть так же дезориентированы и неблагополучны, как и их самые бедные сверстники, и ошибочно полагать, что лишения не знакомы обеспеченным подросткам, передает The Daily Mail.

«Многие находят совершенно нелогичными “проблемы первого мира”, но обратитесь к исследованиям самых важных школ и университетов, и вы увидите, что они констатируют одну и ту же неприятность: психическое благополучие является наиболее серьезной и растущей проблемой», — говорит Паттнем.