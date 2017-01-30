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14:22 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцам предложили сдать в музей чугунную ванну

Музейный центр «Площадь Мира» приглашает красноярцев принести в музей «советские вещи».

Они необходимы для новых Красных залов, реконструкцию которых начали в прошлом году. Первые результаты реконструкции будут представлены в апреле 2017 года, к 30-летию музея.

В музее отмечают, что в прошлом году около 60 дарителей отдали более 1300 вещей и рассказали истории, связанные с ними.

Сейчас работа по созданию экспозиции выходит на следующий уровень — музейные работники сформировали новый, более точный, список требуемых вещей.

Музею необходимы:

осветительные приборы (настольные лампы, торшеры, люстры, ночники); кухонная утварь (кастрюли, сковородки, миски, вилки, ложки, разделочные доски); принадлежности для стирки и ванных комнат (тазики, бачки, стиральные доски, мыльницы; очень нужны старая чугунная ванна и чугунный настенный бочок унитаза); бытовая техника всех видов; ковры, дорожки, настенные коврики с рисунком; зеркала с отделкой, классическое трюмо на тумбочке; элементы декора интерьера (часы настенные и настольные, картины, чеканки, резьба по дереву, постеры, подсвечники пепельницы, фарфоровые и чугунные статуэтки); советские печатные издания и журналы, календари, плакаты, открытки; личные вещи (сумочки, шляпки, туфли, украшения, значки, портсигары, пачки сигарет, кошельки, брелоки); одежда, но только знаковая, отражающая дух эпохи (телогрейки (ватники), бараньи шубы, кирзовые сапоги, шапка из кролика, кримпленовое платье, брюки клёш и т. д.); спорттовары (лыжи санки, гантели); личные архивы, альбомы с фотографиями, письма, открытки.

Всем, кто готов поделиться вещами, необходимо обратиться в музей по телефону (391) 212−48−78.

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