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17:03 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове реализуют проект «Говорящий город»

В администрации донской столицы состоялось заседание совета по делам инвалидов.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Так участники встречи отметили, что в Ростове продолжают внедрять систему «Говорящий город», которая предназначена для ориентирования инвалидов по зрению.

В систему включают мобильное устройство «Ориентир», находящееся у пользователя, и оборудование, которое устанавливается на транспорте или объектах инфраструктуры.

В Ростове данная система установлена в автобусе № 16 «Центральный рынок — УПП ВОС». Добавим, также на заседании совета рассмотрели вопрос распределения индивидуальных абонентских устройств.

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