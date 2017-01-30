В Ростове реализуют проект «Говорящий город»
В администрации донской столицы состоялось заседание совета по делам инвалидов.
В администрации донской столицы состоялось заседание совета по делам инвалидов.
Так участники встречи отметили, что в Ростове продолжают внедрять систему «Говорящий город», которая предназначена для ориентирования инвалидов по зрению.
В систему включают мобильное устройство «Ориентир», находящееся у пользователя, и оборудование, которое устанавливается на транспорте или объектах инфраструктуры.
В Ростове данная система установлена в автобусе № 16 «Центральный рынок — УПП ВОС». Добавим, также на заседании совета рассмотрели вопрос распределения индивидуальных абонентских устройств.