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14:27 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе простились с режиссером Анатолием Новиковым

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). В понедельник в Симферополе состоялась церемония прощания с художественным руководителем Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького, народным артистом Украины Анатолием Новиковым, который скончался 26 января на 90-м году жизни.

Источник: РИА "Новости"

Проститься с режиссером пришли сотни людей: режиссеры, актеры и технические работники Крымского академического русского драмтеатра, деятели культуры и искусств Крыма, близкие и друзья покойного, простые крымчане.

Гроб с телом Анатолия Новикова был установлен на сцене родного театра, где он проработал более 40 лет. С 11 часов люди приносят туда цветы и венки. На сцене театра также установлен портрет режиссера и стенд с многочисленными наградами Анатолия Новикова.

За правопорядком во время гражданской панихиды следят сотрудники полиции и представители Народного ополчения Крыма.

Директор Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького Александр Ермачков назвал уход Анатолия Новикова большой трагедией не только для театра, где он работал с 1972 года, но и для всей театральной общественности Крыма и Российской Федерации.

«Талант Анатолия Новикова как режиссера, организатора театрального процесса, раскрылся в Крыму. Ему удалось поставить спектакли, о которых он мечтал в молодости и в зрелом возрасте, в том числе по произведениям выдающихся драматургов — Шекспира, Островского, Чехова, Горького. Этому человеку было подвластно все — и жар холодных числ, и дар божественных видений, как говорил Александр Блок. Это очень большая утрата. Но Анатолий Григорьевич прожил счастливую жизнь. Он получил признание публики, артистов, режиссеров и властей», — сказал Ермачков.

Главный режиссер Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького Юрий Федоров отметил, что фигура Анатолия Новикова является потрясающим творческим феноменом, когда на руководящих должностях в качестве режиссера-постановщика, главного режиссера театра, художественного руководителя и генерального директора он проработал более 50 лет, 45 из которых — в одном театре.

«Думаю, на всем постсоветском театральном пространстве и даже с учетом советского прошлого таких феноменов не было. Анатолий Григорьевич Новиков — один из столпов российского отечественного театра, который был душой предан театру и оставил после себя такое потрясающее театральное наследие в виде более 150 поставленных спектаклей и огромного количества сыгранных ролей. Мы еще очень долго будем помнить о нем, и, может быть, когда-нибудь придем к осознанию, чем для каждого из нас, для Симферополя и для театрального Крыма значила фигура Анатолия Новикова», — сказал Федоров.

Анатолий Новиков родился в 1927 году в городе Константиновка Донецкой области. Творческий путь Анатолий Григорьевич начал артистом в далеком 1945 году. Обучался в ГИТИСе и на Высших режиссерских курсах.

В Симферополь Новиков приехал в 1972 году уже опытным режиссером, возглавлявшим до этого театры Липецка, Брянска, Перми. Но именно на крымской земле ему удалось претворить в жизнь многое из творческих устремлений — здесь он начал создавать свой театр, с одной стороны, строго придерживающийся реалистических традиций, а с другой — ищущий современные выразительные средства.

За годы служения театральному искусству он поставил более 150 спектаклей, большинство из них на крымской сцене. Его работы всегда вызывают резонанс среди любителей театра.

Он был не только прекрасным режиссером, но и ярким актером, сыгравшим более сотни ролей. Лучшие среди них — Арбенин в «Маскараде» и Воланд в «Мастере и Маргарите», Президент в спектакле «Коварство и любовь» и Каренин в «Анне Карениной», Вышневский в «Доходном месте» и Серебряков в «Дяде Ване», Джерри в «Двое на качелях» и Фамусов в «Горе от ума».

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