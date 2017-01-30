Синоптики в Нижегородской области прогнозируют кратковременное ослабление морозов 1 февраля

Об этом сообщает гидрометцентр.

Согласно информации, 30 января на фоне высокого атмосферного давления осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха днем −13…−15°, в ночные часы при восточном ветре составит −15…−18°, при прояснениях — до −20…−23°. 31 января ожидается дневная температура около -10°, ночью всего −11…−14°, при значительной облачности и юго-западном ветре ожидается небольшой снег.