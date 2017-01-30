Нижегородские госавтоинспекторы сегодня устроили водителям «Трубу»

С самого утра в Приволжской столице проходила профилактическая операция «Труба». Местом проведения стала Львовская улица, вблизи ФОКа «Северная звезда». Шесть патрулей ДПС провели так называемые сплошные проверки, когда останавливались все автомобили, причем в обе стороны движения. Основная цель мероприятия- выявление водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В отношении двух задержанных водителей были составлены протоколы об административном нарушении. Им грозит лишение прав на полтора года и штраф в 30 тысяч рублей. Кстати, в большинстве своем нижегородские водители с понимаем относились к таким проверкам на дороге.