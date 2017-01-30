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14:14 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы получили возможность меняться путёвками в детсад

Обменяться путёвками в детсад — через муниципальный портал. На сайте Новосибирска заработал новый сервис. Система ищет подходящую пару, подсказывает, какие собрать документы. В случае удачного совпадения, специалисты мэрии обещают оформлять все бумаги за 1−2 дня.

Источник: Вести - Новосибирск

Ольга Дурных, корреспондент: «Раньше желающие обменяться путевками по старинке писали объявления на бумаге и приклеивали их у входа в учреждение. Сейчас таких не найдешь. Современный аналог — объявления электронные. Ежедневно только новосибирские родители оставляют в интернете несколько десятков сообщений».

Пост Киры уже неделю без ответа. И это еще не срок — говорит молодая мама. Кто-то по году ищет вариант для обмена. Ждать так долго Кире не хочется, устали каждый день путешествовать к воспитательнице в другой конец Левобережья.

Кира Пак, мама дошкольников: «Времени много занимает туда, обратно. Забираем ребенка последнего. Конечно, ему это уже не нравится. Переживает, что один находится. По пробкам утром, вечером, хотелось бы поближе».

Сегодня Кира заполнила заявку на муниципальном портале. Там открыли новый сервис — в разделе «Образование» — «Обмен путевками». После быстрой регистрации услуга доступна всем родителям. Сколько ребенку, в какой сад ходите, в какой хотите — система сама ищет подходящую анкету, а дальше дело за специалистами.

Елена Диринг, начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии Новосибирска: «Если обмен в рамках одного района, родители обращаются к специалистам того района, на территории которого они посещают дошкольное учреждение. Если родители меняют детские сады в пределах города, то есть из одного района в другой район, то они приходят к нам в департамент образования».

В отличие от соцсетей сервис фильтрует объявления и старые отправляет в архив. Систему обмена путевками усовершенствуют постоянно..

Олеся Филатова, начальник управления информатизации мэрии Новосибирска: «Не хочется весь день сидеть в системе и каждый день ее проверять — появилась ли какая-то пара ему для обмена. Хочется, чтобы система его оповестила. Поэтому мы будем рассматривать возможность, что как только появилась заявка, которая нашла себе пару, на почту будет приходить оповещение».

До марта сервис будет работать в тестовом режиме, разработчики готовы принять замечания. Сегодня в системе — около 300 заявок, но пока совместимых нет. Чем больше людей зарегистрируется — тем больше шансов.

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