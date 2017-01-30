Ростовчанке Клавдии Ельцовой исполнилось 107 лет
Ветерану Великой Отечественной войны, ростовчанке Клавдии Николаевне Ельцовой исполнилось 107 лет.
Ветерану Великой Отечественной войны, ростовчанке Клавдии Николаевне Ельцовой исполнилось 107 лет.
29 января глава администрации Пролетарского района Юрий Поляков поздравил ее с Днем рождения.
Клавдия Ивановна — коренная ростовчанка. В южной столице она прожила все детство и юность, окончила музыкальную школу. В 1929 году вышла замуж, а в 1937 году у счастливых супругов родилась дочь.
В 1939 году вместе с семьей Ельцова уехала по распределению мужа в город
Как подчеркнули в администрации Ростова, ветеран награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».
Еще до конца Великой Отечественной войны — 1944 году — Клавдия Ивановна с семьей вернулась в родной Ростов. Работала учителем пения в школе № 9, после выхода на пенсию также продолжила трудиться — санитаркой. На заслуженный отдых ушла в 1996 году. Общий трудовой стаж составляет 36 лет. Также она награждена медалью «Ветеран труда».
У Клавдии Ивановны небольшая, но дружная семья — есть дочь, два внука, пять правнуков и четыре праправнука. Администрация Пролетарского района поздравила Клавдию Ивановну с Днем рождения, пожелали ей здоровья, счастья, тепла, заботы и внимания со стороны родных и близких людей.