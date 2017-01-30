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17:17 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ростовчанке Клавдии Ельцовой исполнилось 107 лет

Ветерану Великой Отечественной войны, ростовчанке Клавдии Николаевне Ельцовой исполнилось 107 лет.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

29 января глава администрации Пролетарского района Юрий Поляков поздравил ее с Днем рождения.

Клавдия Ивановна — коренная ростовчанка. В южной столице она прожила все детство и юность, окончила музыкальную школу. В 1929 году вышла замуж, а в 1937 году у счастливых супругов родилась дочь.

В 1939 году вместе с семьей Ельцова уехала по распределению мужа в город Ленинск-Кузнецк Кемеровской области. С декабря 1942 года по ноябрь 1943 года работала в эвакуированном госпитале санитаркой.

Как подчеркнули в администрации Ростова, ветеран награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

Еще до конца Великой Отечественной войны — 1944 году — Клавдия Ивановна с семьей вернулась в родной Ростов. Работала учителем пения в школе № 9, после выхода на пенсию также продолжила трудиться — санитаркой. На заслуженный отдых ушла в 1996 году. Общий трудовой стаж составляет 36 лет. Также она награждена медалью «Ветеран труда».

У Клавдии Ивановны небольшая, но дружная семья — есть дочь, два внука, пять правнуков и четыре праправнука. Администрация Пролетарского района поздравила Клавдию Ивановну с Днем рождения, пожелали ей здоровья, счастья, тепла, заботы и внимания со стороны родных и близких людей.

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