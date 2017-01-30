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14:38 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинская область ищет доноров с отрицательным резусом

Челябинской области необходимы доноры всех групп крови и особенно с отрицательным резусом.

Как сообщили в пресс-службе ГБУЗ «ЧОСПК», потребность в резус-отрицательной крови медицинскими организациями связана с увеличением количества пациентов, нуждающихся в переливании данных групп крови.

В областной станции переливания крови ежедневно становятся донорами в среднем от 100 до 120 челябинцев. Из них около 10% доноров, сдавших кровь, имеют отрицательный резус-фактор. Именно поэтому необходимо пополнить банк крови всеми группами и особенно с отрицательным резусом.

«В ближайшее время участниками выездных донорских акций станут жители городов Верхний Уфалей, Касли, Копейск, а также Еткульского и Кунашакского районов и Металлургического района Челябинска», — отмечает главный трансфузиолог минздрава Челябинской области, главврач областной станции переливания крови Галина Рудакова.

Напомним, донорами крови могут стать здоровые южноуральцы, достигшие 18-летнего возраста. Подробная информация о подготовке к донации и план мероприятий на февраль 2017 года на сайте.

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