Омской области грозит опасная чума овец и коз

К границам Российской Федерации надвигается чума мелких жвачных животных, таких как козы и овцы.

ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» представил прогноз эпизоотической ситуации по чуме мелких жвачных на территории Российской Федерации на 2017 год.

По данным Федерального центра, в 2014—2016 годах заболевание животных было зарегистрировано в 53 странах мира. Так, России грозит инфекция, которая может поступить из соседних стран: Китая, Монголии, Грузии. В этих государствах, с которыми граничит Россия, складывается неблагополучная эпизоотическая ситуация.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе у границ РФ наибольшее количество вспышек опасной болезни скота зарегистрировано в Китае и Монголии, откуда заболевание может поступить в пограничные районы Российской Федерации.

Большая вероятность возникновения чумы коз и овец спрогнозирована в регионах Приморского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Также опасность грозит и Сибирскому федеральному округу. Омскому региону угрожает занос инфекции из неблагополучных стран — Китай, Афганистан, Индия, Пакистан, Иран — через территорию соседней с нами Республики Казахстан.

Управление Россельхознадзора по Омской области уже организовало целый комплекс меры по профилактике и недопущению заноса особо опасного заболевания на территорию региона.

Чума мелких жвачных (ЧМЖ), известная также как чума овец и коз, является высококонтагиозным заболеванием животных, поражающим мелких жвачных. Занесенный вирус способен заразить до 90 процентов поголовья, при этом от 30 до 70 процентов больных животных погибают. Болезнь протекает остро или подостро. Характеризуется лихорадкой, язвенными поражениями слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, конъюнктивитами, геморрагическим гастроэнтеритом, поражением лимфоидной системы и развитием пневмонии. Экономический ущерб, причиняемый ЧМЖ козоводству и овцеводству, чрезвычайно велик.

Отметим, что человека вирус чума мелких жвачных не инфицирует.