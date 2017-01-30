Омской области грозит опасная чума овец и коз
В регион опасная инфекция может попасть из Ирана, Пакистана, Афганистана через соседний с нами Казахстан.
В регион опасная инфекция может попасть из Ирана, Пакистана, Афганистана через соседний с нами Казахстан.
К границам Российской Федерации надвигается чума мелких жвачных животных, таких как козы и овцы.
ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» представил прогноз эпизоотической ситуации по чуме мелких жвачных на территории Российской Федерации на 2017 год.
По данным Федерального центра, в 2014—2016 годах заболевание животных было зарегистрировано в 53 странах мира. Так, России грозит инфекция, которая может поступить из соседних стран: Китая, Монголии, Грузии. В этих государствах, с которыми граничит Россия, складывается неблагополучная эпизоотическая ситуация.
В
Большая вероятность возникновения чумы коз и овец спрогнозирована в регионах Приморского,
Управление Россельхознадзора по Омской области уже организовало целый комплекс меры по профилактике и недопущению заноса особо опасного заболевания на территорию региона.
Чума мелких жвачных (ЧМЖ), известная также как чума овец и коз, является высококонтагиозным заболеванием животных, поражающим мелких жвачных. Занесенный вирус способен заразить до 90 процентов поголовья, при этом от 30 до 70 процентов больных животных погибают. Болезнь протекает остро или подостро. Характеризуется лихорадкой, язвенными поражениями слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, конъюнктивитами, геморрагическим гастроэнтеритом, поражением лимфоидной системы и развитием пневмонии. Экономический ущерб, причиняемый ЧМЖ козоводству и овцеводству, чрезвычайно велик.
Отметим, что человека вирус чума мелких жвачных не инфицирует.