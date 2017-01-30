В последний день января на ЮБК ожидается 10-градусный мороз

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, ночью и утром 31 января на Южном берегу Крыма ожидается 8−10 мороза, на дорогах гололедица», — уточнили в ведомстве.

Спасатели просят водителей быть аккуратнее на дорогах, а граждан — воздержаться от длительного нахождения на улице.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в конце прошлой недели на Большую Ялту обрушились снегопады, которые привели к заторам на дорогах и ДТП. Власти региона привлекли к уборке дорог частные компании. Кроме того, они призвали местных жителей объединить усилия и помочь коммунальным службам справиться с последствиями непогоды. Вместе с тем проблем с электроснабжением и водообеспечением в регионе не произошло.