В последний день января на ЮБК ожидается 10-градусный мороз
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). На Южном берегу Крыма на вторник объявлено штормовое предупреждение — ожидается до —8 градусов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). На Южном берегу Крыма на вторник объявлено штормовое предупреждение — ожидается до —8 градусов.
Об этом сообщает
«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, ночью и утром 31 января на Южном берегу Крыма ожидается 8−10 мороза, на дорогах гололедица», — уточнили в ведомстве.
Спасатели просят водителей быть аккуратнее на дорогах, а граждан — воздержаться от длительного нахождения на улице.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в конце прошлой недели на Большую Ялту обрушились снегопады, которые привели к заторам на дорогах и ДТП. Власти региона привлекли к уборке дорог частные компании. Кроме того, они призвали местных жителей объединить усилия и помочь коммунальным службам справиться с последствиями непогоды. Вместе с тем проблем с электроснабжением и водообеспечением в регионе не произошло.