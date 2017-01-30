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14:10 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре ликвидируют последствия поломки на ТЭЦ

Первышов провел экстренное совещание.

Источник: РИА "Новости"

Краснодар. 30 янв. — Новая Кубань. Сегодня утром краснодарцы замерзали в своих квартирах.

В 5:58 произошло отключение одной из турбин ТЭЦ. Температура в системе упала с 98 до 55 градусов.

Учитывая погодные условия, внештатная ситуация резко отразилась на температуре воздуха в жилых помещениях и социальных объектах.

Тепло перестало поступать в несколько микрорайонов города: Гидрострой, Комсомольский, Черемушки, центр города.

Мэр Краснодара дал поручение оперативно ликвидировать поломку:

— Наши специалисты должны дежурить на месте, держать ситуацию под контролем, «АТЭК» и «Краснодартеплосеть» должны быть готовы к любым внештатным ситуациям на сетях.

Его заместитель Евгений Зименко отчитался перед градоначальником о принятых мерах, результатом которых стал запуск злополучной турбины ПГУ-410.

С последствиями экстренной ситуации удалось справиться в 12:03. В ближайшее время температура в системе поднимется до штатных показателей.

Специалисты докладывают, что на ТЭЦ сработала автоматика, которая и привела к отключению турбины. Такое в городе произошло впервые.

По данным пресс-службы мэрии, инцидент не повлиял на работу остальных систем теплоснабжения.

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