В Краснодаре ликвидируют последствия поломки на ТЭЦ
Первышов провел экстренное совещание.
Первышов провел экстренное совещание.
Краснодар. 30 янв. — Новая Кубань. Сегодня утром краснодарцы замерзали в своих квартирах.
В 5:58 произошло отключение одной из турбин ТЭЦ. Температура в системе упала с 98 до 55 градусов.
Учитывая погодные условия, внештатная ситуация резко отразилась на температуре воздуха в жилых помещениях и социальных объектах.
Тепло перестало поступать в несколько микрорайонов города: Гидрострой, Комсомольский, Черемушки, центр города.
Мэр Краснодара дал поручение оперативно ликвидировать поломку:
— Наши специалисты должны дежурить на месте, держать ситуацию под контролем, «АТЭК» и «Краснодартеплосеть» должны быть готовы к любым внештатным ситуациям на сетях.
Его заместитель Евгений Зименко отчитался перед градоначальником о принятых мерах, результатом которых стал запуск злополучной турбины ПГУ-410.
С последствиями экстренной ситуации удалось справиться в 12:03. В ближайшее время температура в системе поднимется до штатных показателей.
Специалисты докладывают, что на ТЭЦ сработала автоматика, которая и привела к отключению турбины. Такое в городе произошло впервые.
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