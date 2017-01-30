В Краснодаре ликвидируют последствия поломки на ТЭЦ

Краснодар. 30 янв. — Новая Кубань. Сегодня утром краснодарцы замерзали в своих квартирах.



В 5:58 произошло отключение одной из турбин ТЭЦ. Температура в системе упала с 98 до 55 градусов.



Учитывая погодные условия, внештатная ситуация резко отразилась на температуре воздуха в жилых помещениях и социальных объектах.



Тепло перестало поступать в несколько микрорайонов города: Гидрострой, Комсомольский, Черемушки, центр города.



Мэр Краснодара дал поручение оперативно ликвидировать поломку:



— Наши специалисты должны дежурить на месте, держать ситуацию под контролем, «АТЭК» и «Краснодартеплосеть» должны быть готовы к любым внештатным ситуациям на сетях.



Его заместитель Евгений Зименко отчитался перед градоначальником о принятых мерах, результатом которых стал запуск злополучной турбины ПГУ-410.



С последствиями экстренной ситуации удалось справиться в 12:03. В ближайшее время температура в системе поднимется до штатных показателей.



Специалисты докладывают, что на ТЭЦ сработала автоматика, которая и привела к отключению турбины. Такое в городе произошло впервые.



По данным пресс-службы мэрии, инцидент не повлиял на работу остальных систем теплоснабжения.