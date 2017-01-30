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17:48 (мск), источник: НИА Самара

Сотрудники ГИБДД Самарской области провели ряд специальных мероприятий

Сотрудники Госавтоинспекции региона напоминают, что соблюдение ПДД очень важно для всех участников дорожного движения и зачастую позволяет избежать печальных последствий, которые могут возникнуть при их нарушении.

В целях предупреждения нарушений ПДД с 23 по 28 января сотрудники специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Самарской области провели ряд специализированных мероприятий.

На территории города Чапаевск и Сергиевского района рейды были направлены на профилактику наездов на пешеходов. В ходе проведения мероприятий стражи правопорядка несли службу вблизи самых оживленных пешеходных переходов. На территории городов Жигулевск, Чапаевск и Красноярского района сотрудники полиции обращали внимание на транспортные средства, в которых перевозили детей.

В результате проведенных рейдов к ответственности были привлечены 9 водителей, нарушивших правила перевозки детей, а также один пешеход. Сотрудники Госавтоинспекции региона напоминают, что соблюдение ПДД очень важно для всех участников дорожного движения и зачастую позволяет избежать печальных последствий, которые могут возникнуть при их нарушении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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