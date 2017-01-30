Сотрудники ГИБДД Самарской области провели ряд специальных мероприятий

В целях предупреждения нарушений ПДД с 23 по 28 января сотрудники специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Самарской области провели ряд специализированных мероприятий.

На территории города Чапаевск и Сергиевского района рейды были направлены на профилактику наездов на пешеходов. В ходе проведения мероприятий стражи правопорядка несли службу вблизи самых оживленных пешеходных переходов. На территории городов Жигулевск, Чапаевск и Красноярского района сотрудники полиции обращали внимание на транспортные средства, в которых перевозили детей.