16 автобусов в Астане сняли с рейсов

С 26 по 28 января полиция Астаны провела оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Отработка нацелена на снижение аварийности на автодорогах, повышение дисциплины среди водителей, а также усиление надзора и контроля за дорожным движением. Стражи порядка проверяли техническое состояние городских автобусов перед выездом на линию, наличие у водителей регистрационных документов.

Кроме того, выявлялись факты управления и эксплуатации автобусов с нарушениями требований нормативов и стандартов, незаконного переоборудования транспортных средств, а также наличие медосмотра водителей и техосмотра автобусов перед выездом на линию.



По итогам ОПМ полицейские выявили около 500 нарушений правил дорожного движения, из них 53 нарушения правил маневрирования и 4 факта за непредставление преимущества в движении пешеходам. В результате к административной ответственности привлечено 12 должностных лиц автобусных парков, запрещена эксплуатация 16 автобусов. 64 водителя оштрафованы за разговоры по мобильному телефону.