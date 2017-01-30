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14:18 (мск), источник: 365info.kz

16 автобусов в Астане сняли с рейсов

По итогам проверки столичных автобусных парков оштрафованы 12 должностных лиц.

Источник: 365info.kz

С 26 по 28 января полиция Астаны провела оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Отработка нацелена на снижение аварийности на автодорогах, повышение дисциплины среди водителей, а также усиление надзора и контроля за дорожным движением. Стражи порядка проверяли техническое состояние городских автобусов перед выездом на линию, наличие у водителей регистрационных документов.

Кроме того, выявлялись факты управления и эксплуатации автобусов с нарушениями требований нормативов и стандартов, незаконного переоборудования транспортных средств, а также наличие медосмотра водителей и техосмотра автобусов перед выездом на линию.

По итогам ОПМ полицейские выявили около 500 нарушений правил дорожного движения, из них 53 нарушения правил маневрирования и 4 факта за непредставление преимущества в движении пешеходам. В результате к административной ответственности привлечено 12 должностных лиц автобусных парков, запрещена эксплуатация 16 автобусов. 64 водителя оштрафованы за разговоры по мобильному телефону.

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