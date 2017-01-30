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15:35 (мск), источник: Noi.md

Число вирусных инфекций значительно уменьшилось

В течение последней недели количество случаев заражения сезонным гриппом существенно уменьшилось. Было зарегистрировано примерно на 1000 случаев заболевания меньше по сравнению с началом месяца, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

По словам главы Управления здравоохранения Михая Молдовану, с 9 по 15 января было зарегистрировано 3079 случаев заражения инфекциями дыхательных путей, из которых 43 случая гриппа — у 18 взрослых и 25 детей. В период с 22 по 27 января число случаев заражения сократилось до 2328, из которых 22 случая гриппа — у девяти взрослых и 13 детей.

«Возможно, что снижению числа заболеваний способствовали отпуска, каникулы у детей, так что инфекция была локализована. Если в коллективе обнаружен случай вирусной инфекции, пациент должен быть изолирован, чтобы исключить заражение остальных людей. Локализации вирусной инфекции способствовала и вакцинация. В Кишиневе было около 34 тысяч доз вакцин», — уточнил Молдовану.

Источник сообщил, что в феврале-марте возможна еще одна волна респираторных заболеваний и гриппа.

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