Тело Иона Унгуряну будет доставлено сегодня в Кишинев
Тело маэстро Иона Унгуряну будет доставлено сегодня в Кишинев экипажем спасателей и руководством Службы по чрезвычайным ситуациям.
Тело маэстро Иона Унгуряну будет доставлено сегодня в Кишинев экипажем спасателей и руководством Службы по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели отправились в путь в 5.00 утра, сообщает NOI.md.
Сотрудники службы привезут гроб с телом артиста в кишиневскую церковь Святой Теодоры из Сихлы, откуда будет доставлен в Национальный дворец им. Николая Сулака, где публика сможет попрощаться с достопамятным деятелем культуры.
Еженедельное совещание муниципальных служб началось с минуты молчания, а генпримар Дорин Киртоакэ отметил, что в декабре он посетил Иона Унгуряну в бухарестской больнице.
«Это огромная трагедия для семьи Унгуряну.
Ион Унгуряну родился 2 августа 1935 года в селе Опач Каушанского района. Он был актером и режиссером, а в период 1990—1994 годов занимал пост министра культуры Республики Молдова. В эти же годы был членом первого парламента Молдовы.
Ион Унгуряну умер 28 января и будет похоронен на Центральном кладбище столицы.