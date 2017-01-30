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14:32 (мск), источник: Noi.md

Тело Иона Унгуряну будет доставлено сегодня в Кишинев

Тело маэстро Иона ​​Унгуряну будет доставлено сегодня в Кишинев экипажем спасателей и руководством Службы по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Noi.md

Спасатели отправились в путь в 5.00 утра, сообщает NOI.md.

Сотрудники службы привезут гроб с телом артиста в кишиневскую церковь Святой Теодоры из Сихлы, откуда будет доставлен в Национальный дворец им. Николая Сулака, где публика сможет попрощаться с достопамятным деятелем культуры.

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Еженедельное совещание муниципальных служб началось с минуты молчания, а генпримар Дорин Киртоакэ отметил, что в декабре он посетил Иона Унгуряну в бухарестской больнице.

«Это огромная трагедия для семьи Унгуряну. Г-н Ион заботился о своей жене в течение 12 или 14 лет, как она была прикована к постели. Его эта болезнь унесла всего за три месяца. Мы предложим КМС назвать его именем улицу или учреждение. Надеемся, что предложение будет одобрено», — заявил Киртоакэ.

Ион Унгуряну родился 2 августа 1935 года в селе Опач Каушанского района. Он был актером и режиссером, а в период 1990—1994 годов занимал пост министра культуры Республики Молдова. В эти же годы был членом первого парламента Молдовы.

Ион Унгуряну умер 28 января и будет похоронен на Центральном кладбище столицы.

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