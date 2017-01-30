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14:45 (мск), источник: РБК

Хакеры взломали аккаунты CNN в Facebook

Хакерская группировка OurMine взломала аккаунты американского телеканала CNN в Facebook, сообщает Mashable. Речь идет о профилях CNN International и CNN Politics.

Источник: Reuters

«Привет, это OurMine. Мы просто тестируем вашу защиту, пожалуйста, свяжитесь с нами для дальнейшей информации», — приводит портал текст сообщения, опубликованного хакерами на обеих страницах. Как видно из скриншотов, сделанных Mashable, хакеры также оставили на странице CNN Politics свой логотип.

Как отмечает портал, спустя примерно 30 минут сотрудники CNN восстановили доступ к аккаунтам и удалили сообщения хакеров.

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На прошлой неделе эта же хакерская группировка взломала Twitter-аккаунт The New York Times @nytvideo, где газета публикует различные видеозаписи. Взломщики оставили на странице сообщение, в котором говорилось о ракетном ударе России по Соединенным Штатам. Этот твит был быстро удален, однако сохранились его скриншоты. Впоследствии газета сообщила, что начато расследование произошедшего.

Как сообщал BuzzFeed, одним из членов группировки OurMine является подросток из Саудовской Аравии, использующий в сети имя Ахмад Макки. После этого сайт медиакомпании был взломан, на нем было оставлено сообщение: «Взломано группировкой OurMine, больше не распространяйте о нас фейковые новости. У нас ваша база данных. В следующий раз она станет публичной».

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