Хакеры взломали аккаунты CNN в Facebook
Хакерская группировка OurMine взломала аккаунты американского телеканала CNN в Facebook, сообщает Mashable. Речь идет о профилях CNN International и CNN Politics.
Хакерская группировка OurMine взломала аккаунты американского телеканала CNN в Facebook, сообщает Mashable. Речь идет о профилях CNN International и CNN Politics.
«Привет, это OurMine. Мы просто тестируем вашу защиту, пожалуйста, свяжитесь с нами для дальнейшей информации», — приводит портал текст сообщения, опубликованного хакерами на обеих страницах. Как видно из скриншотов, сделанных Mashable, хакеры также оставили на странице CNN Politics свой логотип.
Как отмечает портал, спустя примерно 30 минут сотрудники CNN восстановили доступ к аккаунтам и удалили сообщения хакеров.
На прошлой неделе эта же хакерская группировка взломала
Как сообщал BuzzFeed, одним из членов группировки OurMine является подросток из Саудовской Аравии, использующий в сети имя Ахмад Макки. После этого сайт медиакомпании был взломан, на нем было оставлено сообщение: «Взломано группировкой OurMine, больше не распространяйте о нас фейковые новости. У нас ваша база данных. В следующий раз она станет публичной».