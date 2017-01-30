Хакеры взломали аккаунты CNN в Facebook

«Привет, это OurMine. Мы просто тестируем вашу защиту, пожалуйста, свяжитесь с нами для дальнейшей информации», — приводит портал текст сообщения, опубликованного хакерами на обеих страницах. Как видно из скриншотов, сделанных Mashable, хакеры также оставили на странице CNN Politics свой логотип.

Как отмечает портал, спустя примерно 30 минут сотрудники CNN восстановили доступ к аккаунтам и удалили сообщения хакеров.