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17:19 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области у матери заберут троих детей

В отношении жительницы Ленинского района возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Источник: РИАЦ

Женщина уже была лишена родительских прав в отношении старших малышей — трех и полутора лет. Теперь у нее отнимут и шестимесячного младенца.

Как выяснили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Ленинскому району, на путь исправления 28-летняя «мать», дважды лишенная родительских прав, так и не встала: проверки, которые проводились в этой социально неблагополучной семье, установили, что с ноября 2016 года по январь 2017 года молодая женщина не исполняла обязанности по воспитанию и содержанию своих детей. Всех малышей в отсутствии супруга, который находился на заработках в Москве, она оставляла одних без присмотра: «мать» уходила в запой. Дети находились в антисанитарных условиях, болели. Соседи кормили малышей.

По закону в отношении подозреваемой за эти три месяца были составлены два административных протокола, после чего правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РРФ — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Сейчас дети находятся с отцом. На мать собран материал для очередного лишения ее родительских прав.

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