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18:17 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Участок Северо-Западной хорды через Нижние Мнёвники завершат в 2018 году

Новая дорога включает два моста через Москву-реку.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Работы по строительству участка Северо-Западной хорды от Рублёвского шоссе до проспекта Маршала Жукова через Нижние Мнёвники планируется закончить до конца 2018 года, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, новая автомобильная магистраль включает два моста через Москву-реку. Дорога разгрузит Рублёвское шоссе, проспект Маршала Жукова, а также улучшит транспортную ситуацию в районах Кунцево и Крылатское.

Ранее руководитель Стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин сообщил, что в 2017 году планируется построить два участка Северо-Западной хорды — от Рябиновой улицы до Аминьевского шоссе и от Мосфильмовской улицы до Аминьевского шоссе. А целиком хорду закончат к 2019 году.

Северо-Западная хорда объединит территории четырёх округов города — Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного. Длина трассы составит около 20 километров. Она протянется от Сколковского до Ярославского шоссе и разгрузит центральную часть города, связав периферийные районы. На этой магистрали появятся два моста, семь тоннелей, 16 эстакад и 30 пешеходных переходов.

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