Участок Северо-Западной хорды через Нижние Мнёвники завершат в 2018 году

Работы по строительству участка Северо-Западной хорды от Рублёвского шоссе до проспекта Маршала Жукова через Нижние Мнёвники планируется закончить до конца 2018 года, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, новая автомобильная магистраль включает два моста через Москву-реку. Дорога разгрузит Рублёвское шоссе, проспект Маршала Жукова, а также улучшит транспортную ситуацию в районах Кунцево и Крылатское.