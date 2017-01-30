Январь в Екатеринбурге закончится на теплой ноте

Екатеринбург ждет теплая рабочая неделя. Днем столбик термометра не опустится ниже минус 11 градусов, сообщили «Уралинформбюро» в Уральском гидрометцентре.

«Доступ свежим массам арктического воздуха сейчас перекрыл циклон, занимающий северное побережье европейской территории России. Поэтому сильных морозов в последние дни января и в начале февраля ожидать не следует», — пояснила главный синоптик УГМС Галина Шепоренко.