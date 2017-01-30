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15:31 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Январь в Екатеринбурге закончится на теплой ноте

Под защитой циклона.

Источник: УралИнформБюро

Екатеринбург ждет теплая рабочая неделя. Днем столбик термометра не опустится ниже минус 11 градусов, сообщили «Уралинформбюро» в Уральском гидрометцентре.

«Доступ свежим массам арктического воздуха сейчас перекрыл циклон, занимающий северное побережье европейской территории России. Поэтому сильных морозов в последние дни января и в начале февраля ожидать не следует», — пояснила главный синоптик УГМС Галина Шепоренко.

Днем 31 января 2017 года температура воздуха составит минус 5−7 градусов, ветер западный скоростью 3−8 метров в секунду. 1 февраля пройдет небольшой снег, столбик термометра задержится на минус 8−10 градусах. 2 февраля температура еще немного понизится — до 9−11 градусов. Ветер сменится на северо-западный, Екатеринбург немного припорошит снегом.

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