Январь в Екатеринбурге закончится на теплой ноте
Под защитой циклона.
Под защитой циклона.
Екатеринбург ждет теплая рабочая неделя. Днем столбик термометра не опустится ниже минус 11 градусов, сообщили «Уралинформбюро» в Уральском гидрометцентре.
«Доступ свежим массам арктического воздуха сейчас перекрыл циклон, занимающий северное побережье европейской территории России. Поэтому сильных морозов в последние дни января и в начале февраля ожидать не следует», — пояснила главный синоптик УГМС Галина Шепоренко.
Днем 31 января 2017 года температура воздуха составит минус 5−7 градусов, ветер западный скоростью 3−8 метров в секунду. 1 февраля пройдет небольшой снег, столбик термометра задержится на минус 8−10 градусах. 2 февраля температура еще немного понизится — до 9−11 градусов. Ветер сменится на