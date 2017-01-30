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15:39 (мск), источник: Om1.ru

Американские синоптики связали наводнение в Индии с 97-градусной жарой в Омске

По шкале Фаренгейта. Метеорологи из Колорадо заявляют, что аномальная жара в России спровоцировала потоп в юго-восточной Азии.

На минувшей неделе, 26 января, нью-йоркское издание FiveThirtyEight опубликовало статью о причинах крупного стихийного бедствия, которое случилось в Индии в августе 2010 года. Тогда в местности Ладакх, которая расположена в долине между Гималаями и Куньлунем произошло наводнение. Погибло около 200 человек, столько же пропало без вести: их не нашли ни живыми, ни мёртвыми. Недавно учёные из Университета штата Колорадо в США определили, чем было вызвано наводнение.

Американские метеорологи напоминают: летом 2010 года Россия пережила аномальную жару.

Кендра Пьер-Луи, корреспондент FiveThirtyEight (перевод с английского):

 — В течение нескольких недель Россия пережила тепловую волну, которая принесла высочайшие температуры, которые когда-либо переживала нация с 1879 года. Москва, где в самые тёплые месяцы — в июле и в августе — обычно бывает 73 градусов по Фаренгейту, прогрелась до 100 градусов. В сибирском городе Омске жара достигла по меньшей мере 96,6 градусов — при среднемесячной температуре в августе 72 градуса. Страна, известная своим обжигающим зимним холодом, тем летом варилась.

Для справок: по шкале Цельсия упомянутые температуры соответствуют 23, 38, 36 и 22 градусам.

Метеорологи из Колорадо обнаружили, что аномальную жару в России вызвали масштабные тепловые волны в атмосфере. Поскольку метеорологические процессы на планете взаимосвязаны, эта жара стала косвенной причиной мощных ливней в Пакистане и Индии. Именно дожди напрямую спровоцировали потоп.

Американская журналистка отмечает: хотя Ладакх и пережил стихийное бедствие, хуже в то лето пришлось всё же России. От теплового удара или от обострения болезней, вызванного перегревом, здесь скончались 55 тысяч человек.

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