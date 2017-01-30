Американские синоптики связали наводнение в Индии с 97-градусной жарой в Омске
По шкале Фаренгейта. Метеорологи из Колорадо заявляют, что аномальная жара в России спровоцировала потоп в
По шкале Фаренгейта. Метеорологи из Колорадо заявляют, что аномальная жара в России спровоцировала потоп в
На минувшей неделе, 26 января,
Американские метеорологи напоминают: летом 2010 года Россия пережила аномальную жару.
Кендра
— В течение нескольких недель Россия пережила тепловую волну, которая принесла высочайшие температуры, которые
Для справок: по шкале Цельсия упомянутые температуры соответствуют 23, 38, 36 и 22 градусам.
Метеорологи из Колорадо обнаружили, что аномальную жару в России вызвали масштабные тепловые волны в атмосфере. Поскольку метеорологические процессы на планете взаимосвязаны, эта жара стала косвенной причиной мощных ливней в Пакистане и Индии. Именно дожди напрямую спровоцировали потоп.
Американская журналистка отмечает: хотя Ладакх и пережил стихийное бедствие, хуже в то лето пришлось всё же России. От теплового удара или от обострения болезней, вызванного перегревом, здесь скончались 55 тысяч человек.