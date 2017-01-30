Серию миниатюрных книг из дерева начал делать омский Левша

Птицу счастья из дерева делают мастера русского Севера. Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко взял за основу технологию северян. Получилась книга — птица счастья. Работает со свежим материалом, а потом заготовки сушит. Чтобы будущие страницы книги не повело, сушить нужно в связанном состоянии. Каждое изделие получается абсолютно эксклюзивным. Найти два одинаковых деревянных спила — невозможно.



К природе омский мастер относится с уважением, поэтому материал для деревянных книг находит на улице. Особенно урожайным оказывается посленовогодний период. Кроме сосен и елей в коллекции деревянных книг Анатолия Коненко будут творения из кокоса, ореха, вишни. Для переплета книг омич использовал опыт древних египтян. Они особым образом сшивали страницы, это называется коптский переплет. Два года ему пришлось потратить чтобы научиться расщеплять дерево. Так что деревянных страниц в книге немного — 5 или шесть.



По замыслу омского Левши, литературное произведение должно соответствовать породе дерева, из которой сделала книга. Так, книге из клена вполне адекватно будет стихотворение Есенина «Клен ты мой опавший». А дуб навевает бессмертное пушкинское «У Лукоморья дуб зеленый».