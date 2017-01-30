«Гонщица» Багдасарян приступила к выполнению обязательных работ

Он напомнил, что ранее мировой участок Савеловского суда Москвы, рассмотрев доводы судебного пристава-исполнителя и соответствующие документы о неисполнении Багдасарян назначенного судом наказания в виде обязательных работ, постановил арестовать ее на 15 суток.

«Сегодня после окончания срока ареста должница Мара Багдасарян вновь приступила к обязательным работам в государственном бюджетном учреждении «Жилищник района Сокол», — сказал Коробицын в понедельник «Интерфаксу».

«Согласно решению суда, она привлечена к обязательным работам сроком на 595 часов. Должница надлежащим образом уведомлена о необходимости выполнить законные требования, а также предупреждена об административной ответственности предусмотренной ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) (уклонение от исполнения административного наказания)», — сказал Коробицын.

Багдасарян стала широко известна весной 2016 года после появления в интернете скандального видео задержания группы молодых людей (в числе которых оказались Багдасарян и сын вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» Руслан Шамсуаров), грубо нарушавших правила дорожного движения (ПДД) и пытавшихся оторваться от полицейской погони на внедорожнике «Мерседес-Гелендваген».

С тех пор столичные суды неоднократно привлекали девушку к ответственности, в том числе, за неповиновение требованиям полиции, неуплату в срок назначенных штрафов за нарушение ПДД, а также уклонение от исполнения административного наказания.

Савеловский суд Москвы 9 февраля проведет подготовку по иску прокуратуры о пожизненном лишении водительских прав Багдасарян по состоянию здоровья.