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15:37 (мск), источник: Интерфакс

«Гонщица» Багдасарян приступила к выполнению обязательных работ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Участница уличных гонок Мара Багдасарян приступила к исполнению назначенных судом обязательных работ, отсидев 15 суток под арестом за уклонение от наказания, сообщил представитель столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Тимур Коробицын.

Источник: Агентство «Москва»

«Сегодня после окончания срока ареста должница Мара Багдасарян вновь приступила к обязательным работам в государственном бюджетном учреждении «Жилищник района Сокол», — сказал Коробицын в понедельник «Интерфаксу».

Он напомнил, что ранее мировой участок Савеловского суда Москвы, рассмотрев доводы судебного пристава-исполнителя и соответствующие документы о неисполнении Багдасарян назначенного судом наказания в виде обязательных работ, постановил арестовать ее на 15 суток.

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«Согласно решению суда, она привлечена к обязательным работам сроком на 595 часов. Должница надлежащим образом уведомлена о необходимости выполнить законные требования, а также предупреждена об административной ответственности предусмотренной ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) (уклонение от исполнения административного наказания)», — сказал Коробицын.

Багдасарян стала широко известна весной 2016 года после появления в интернете скандального видео задержания группы молодых людей (в числе которых оказались Багдасарян и сын вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» Руслан Шамсуаров), грубо нарушавших правила дорожного движения (ПДД) и пытавшихся оторваться от полицейской погони на внедорожнике «Мерседес-Гелендваген».

С тех пор столичные суды неоднократно привлекали девушку к ответственности, в том числе, за неповиновение требованиям полиции, неуплату в срок назначенных штрафов за нарушение ПДД, а также уклонение от исполнения административного наказания.

Савеловский суд Москвы 9 февраля проведет подготовку по иску прокуратуры о пожизненном лишении водительских прав Багдасарян по состоянию здоровья.

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