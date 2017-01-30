В Калининграде готовятся отметить кенигсбергский Праздник длинной колбасы

Народные гулянья развернутся 11 февраля на территории Старого порта, сообщает пресс-служба Музея мирового океана.

«Это повод не только отведать любимого мясного деликатеса, но и пообщаться, познакомиться и пройтись по экспозициям Музея Мирового океана. Каждый год, сотрудники музея с большой любовью к жителям области и её гостям, готовят этот праздник, стараясь сделать его не только вкусным, но и ярким, интересным и запоминающимся», — говорят в музее.

Напомним, в прошлом году к празднику изготовили 300-метровую колбасу весом 320 кг. День длинной колбасы отмечали в Кенигсберге с 16 века. Впервые процессия кенигсбергских мясников впервые прошла по городу с колбасой длиной 16 метров в 1520 году. С каждым годом символ праздника становился все больше и больше. В 1601 году достигла пика — четыреста с лишним метров. Возродить древнюю традицию в Калининграде решили в 2014 году. Теперь «колбасные» торжества в бывшем Кенигсберге устраивает Музей мирового океана.