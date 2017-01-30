Рябов о погоде на неделю: будут слабые морозы и сыро

«Будет спокойная, слабоморозная и сырая погода, температурный режим на 3−5°С выше нормы. Погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе», — сказал Рябов.

По словам синоптика, во вторник 31 января по северу Беларуси пройдет небольшой снег, температура ночью составит от -3..-9°С, температура ночью составит от -3..-14°С, днем от -1 до -7°С. В среду погода существенно не изменится, но будет немного теплее: температура ночью составит от -3..-9°С, днем от 0 до -5°С. В четверг 2 февраля в крайних юго-западных районах республики возможны кратковременные осадки, температура ночью составит от -3..-8°С, днем термометры покажут от -4 до +3°С.

«Далее погоду будет формировать, атмосферный фронт, который будет смещаться через Беларусь с юго-запада Европы», — уточнил собеседник Sputnik.

В пятницу 3 февраля в отдельных районах страны ожидается кратковременный снег, температура ночью составит от -1 до -7°С, при прояснениях до -9°С, днем — от -5 до +2°С.

В выходные дни местами пройдет небольшой снег, температура ночью составит от -3..-7°С, при прояснениях до -12°С, днем от -6 до +1°С.