Простые люди и высокие чиновники простились с Тихановичем

От имени президента Беларуси Александра Лукашенко венок принесла руководитель администрации президента Наталья Кочанова и ее заместитель Максим Рыженков.

Церемония прощания с Тихановичем проходит в понедельник в Белгосфилармонии. На гражданскую панихиду пришли многие известные белорусы.

Руководители Администрации президента и представители правительства пришли проститься с Александром Тихановичем в понедельник, передает корреспондент Sputnik.

Попрощаться с Тихановичем пришел и вице-премьер Василий Жарко.

«Он — поистине народный артист. Его знает и любит вся страна. Помню, еще в Минздраве работали — и он никогда не отказывал выступать на наших праздниках, днях медработника. Даже если приходилось перекраивать график», — рассказал Жарко.

Вице-премьер подчеркнул, что Тиханович был «настоящей звездой».

Министр культуры Беларуси Борис Светлов добавил, что Тиханович для многих был учителем, а сегодня его не хватает стране «как свежего воздуха».

Пришли попрощаться с Тихановичем также глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько, министр информации Лилия Ананич, замглавы Минкульта Ирина Дрига, народные артисты Анатолий Ярмоленко и Василий Раинчик и многие другие.

Приехали на панихиду также спикеры обеих палат белорусского парламента Владимир Андрейченко и Михаил Мясникович.