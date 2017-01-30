Простые люди и высокие чиновники простились с Тихановичем
От имени президента венок принесли руководители администрации главы государства Наталья Кочанова и Максим Рыженков.
От имени президента венок принесли руководители администрации главы государства Наталья Кочанова и Максим Рыженков.
Руководители Администрации президента и представители правительства пришли проститься с Александром Тихановичем в понедельник, передает корреспондент Sputnik.
Церемония прощания с Тихановичем проходит в понедельник в Белгосфилармонии. На гражданскую панихиду пришли многие известные белорусы.
От имени президента Беларуси Александра Лукашенко венок принесла руководитель администрации президента Наталья Кочанова и ее заместитель Максим Рыженков.
Попрощаться с Тихановичем пришел и
«Он — поистине народный артист. Его знает и любит вся страна. Помню, еще в Минздраве работали — и он никогда не отказывал выступать на наших праздниках, днях медработника. Даже если приходилось перекраивать график», — рассказал Жарко.
Министр культуры Беларуси Борис Светлов добавил, что Тиханович для многих был учителем, а сегодня его не хватает стране «как свежего воздуха».
Пришли попрощаться с Тихановичем также глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько, министр информации Лилия Ананич, замглавы Минкульта Ирина Дрига, народные артисты Анатолий Ярмоленко и Василий Раинчик и многие другие.
Приехали на панихиду также спикеры обеих палат белорусского парламента Владимир Андрейченко и Михаил Мясникович.