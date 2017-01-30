В Омск впервые за несколько лет пришла опасная инфекция — «свинка»

В региональном Минздраве диагноз официально еще не подтвердили. Сейчас врачи наблюдают за ребёнком и за людьми, которые с ним контактировали.

Распознать болезнь на ранних стадиях можно — у пациентов заметно отекают щеки. Кроме того, у больного опухают слюнные железы, а температура тела поднимается выше 38°.

Медики предупреждают, что опасна не сама «свинка», а осложнения, которые она может вызвать: менингит, глухоту и бесплодие.