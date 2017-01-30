Энергетики требуют 50 тыс. рублей с хозяина коптера, едва не обесточившего Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Межрегиональная распределительная сетевая компания «МРСК Урала» требует 50 тыс. рублей с владельца квадрокоптера, который сел на высоковольтную линию и чуть не обесточил один из крупнейших районов Екатеринбурга. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Дрегваль.

«Мы обратились в суд с требованием взыскать с владельца квадрокоптера 50 тыс. рублей, так как нам пришлось задействовать силы и средства, чтобы снять его с грозотроса, на котором он висел. Из-за нештатной ситуации возникла угроза массовых отключений в Екатеринбурге», — сказал Дрегваль.

Инцидент с квадрокоптером в Екатеринбурге произошел в конце ноября. Мужчина с его помощью решил снять пейзажи Верх-Исетского городского пруда. Беспилотник он провел прямо под ЛЭП, которая обеспечивает электроснабжение пяти подстанций АО «ЕЭСК», от которых запитаны здания в Юго-Западном микрорайоне. Квадрокоптер повис на грозотросе. Для того, чтобы снять его, энергетики переключили на резервную линию Юго-Западный район Екатеринбурга и вывели линию в ремонт.

По данным МРСК Урала, согласно правилам организации охранных зон объектов электросетевого хозяйства, действующим на всей территории страны, установлены минимально допустимые расстояния от электросетей до зданий и сооружений, так называемые охранные зоны. Их особый правовой режим закреплен правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденный постановлением правительства РФ. В случае нарушения данных правил физическому лицу грозит административный штраф.