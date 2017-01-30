Энергетики требуют 50 тыс. рублей с хозяина коптера, едва не обесточившего Екатеринбург
В конце ноября беспилотник сел на высоковольтную линию в
В конце ноября беспилотник сел на высоковольтную линию в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Межрегиональная распределительная сетевая компания «МРСК Урала» требует 50 тыс. рублей с владельца квадрокоптера, который сел на высоковольтную линию и чуть не обесточил один из крупнейших районов Екатеринбурга. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Дрегваль.
«Мы обратились в суд с требованием взыскать с владельца квадрокоптера 50 тыс. рублей, так как нам пришлось задействовать силы и средства, чтобы снять его с грозотроса, на котором он висел.
Инцидент с квадрокоптером в Екатеринбурге произошел в конце ноября. Мужчина с его помощью решил снять пейзажи
По данным МРСК Урала, согласно правилам организации охранных зон объектов электросетевого хозяйства, действующим на всей территории страны, установлены минимально допустимые расстояния от электросетей до зданий и сооружений, так называемые охранные зоны. Их особый правовой режим закреплен правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденный постановлением правительства РФ. В случае нарушения данных правил физическому лицу грозит административный штраф.