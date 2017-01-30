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15:50 (мск), источник: Интерфакс

Директор Исаакия призвал четче определить положение РПЦ в современной России

Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Закон, регулирующий передачу Русской православной церкви имущества религиозного назначения, порой вступает в противоречие с другими актами, в связи с чем необходимо более четко определить положение Церкви, считает директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров.

Источник: РИА "Новости"

«Нам нужно четче определить положение Церкви в современном обществе и современном государстве. Тогда, может быть, условности и недоговоренности уйдут, и мы сможем, четко опираясь на закон, идти дальше», — сказал Буров в интервью «Интерфаксу».

«Нам нужно осторожнее относиться к исполнению уже принятых законов. Тот же самый закон о передаче церкви имущества все время корректируется, и он не всегда коррелирует с иными законодательными актами, более старшими», — заметил он.

Буров уверен, что именно государство должно вставать на защиту культурных учреждений. «Хотелось бы, чтобы государство относилось к своим учреждениям культуры не как к пасынкам и не как к иждивенцам. Это позиция тупиковая. У нас много делается, но очень много недоделывается. Я не прошу защиты, но защищать позицию государственного учреждения — это дело не только директора или работников, это дело государства. Мы работаем на это государство, а не на себя, как пытаются представить мои оппоненты», — сказал он.

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