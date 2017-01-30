Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Ученые обнаружили признаки жизни после смерти
Умерла актриса, боровшаяся с болезнью 4 года
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный ударВоенным предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В столице участника квеста-триллера чуть не зарубили топором
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
"Волочкова отдыхает": фанаты комментируют шпагат Гагариной
СМИ: 47-летняя Блёданс показала изменившуюся грудь
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
«Чужие» в теле человека: митохондрии и еще кое-что
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16:03 (мск), источник: dostup1.ru

Режим экологической опасности 2 степени объявлен в Челябинске

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в областном центре до вечера 31 января.

Источник: dostup1.ru

В Челябинске ожидаются неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности — смог продержится в городе как минимум до вечера вторника, 31 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона.

По данным синоптиков, в Челябинске с семи вечера 30 января до семи вечера 31-го ожидаются НМУ второй степени опасности, способствующие скоплению вредных примесей в атмосфере (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия).

Напомним, с 28 по 30 января в Челябинске действовало предупреждение о НМУ первой степени опасности.

Промышленным предприятиям города предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности — минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
До –31 обещают синоптики Южному Уралу в последнюю ночь января
США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар
Путин предложил обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Социологи выяснили главные страхи россиян
В допинговом докладе Макларена обнаружили ошибки
В Финляндии загорелся химический завод
Спорт
Россия завоевала 13 медалей на чемпионате Европы по биатлону На чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруе сборная России одержала убедительную победу, а главными героями стали Иван Логинов и Ирина Старых
Авто
Новое поколение Lada 4x4: АВТОВАЗ разъяснил ситуацию В Тольятти прокомментировали, как движется разработка внедорожника нового поколения
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Новые технологии, которые делают дом «самостоятельным»
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
В России облегчили регистрацию прав на недвижимость
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь