МЧС предупреждает водителей и пешеходов о гололедице на дорогах

Не следует подавать звукового сигнала, особенно вблизи от пешехода — в спешке он может поскользнуться и упасть в непосредственной близости от автомобиля. Будьте особенно внимательны к детям и пешеходам пожилого возраста.

Пресс-служба главного управления МЧС по Санкт-Петербургу