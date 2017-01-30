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16:13 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

МЧС предупреждает водителей и пешеходов о гололедице на дорогах

Автомобилистов просят соблюдать увеличенную дистанцию до транспортных средств.

Источник: РИА "Новости"

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает водителей и пешеходов о сильной гололедице на дорогах 31 января.

Спасатели напоминают правила, которые помогут избежать происшествий. Так автомобилистов просят соблюдать увеличенную дистанцию до транспортных средств, заблаговременно включать указатели поворотов и проявлять повышенную осторожность на пешеходных переходах.

Не следует подавать звукового сигнала, особенно вблизи от пешехода — в спешке он может поскользнуться и упасть в непосредственной близости от автомобиля. Будьте особенно внимательны к детям и пешеходам пожилого возраста.
Пресс-служба главного управления МЧС по Санкт-Петербургу

При возникновении происшествий стоит позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

Санкт-Петербург, 31 января
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