МЧС предупреждает водителей и пешеходов о гололедице на дорогах
Автомобилистов просят соблюдать увеличенную дистанцию до транспортных средств.
Автомобилистов просят соблюдать увеличенную дистанцию до транспортных средств.
Главное управление МЧС по
Спасатели напоминают правила, которые помогут избежать происшествий. Так автомобилистов просят соблюдать увеличенную дистанцию до транспортных средств, заблаговременно включать указатели поворотов и проявлять повышенную осторожность на пешеходных переходах.
Не следует подавать звукового сигнала, особенно вблизи от пешехода — в спешке он может поскользнуться и упасть в непосредственной близости от автомобиля. Будьте особенно внимательны к детям и пешеходам пожилого возраста.
При возникновении происшествий стоит позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».