До -31 обещают синоптики Южному Уралу в последнюю ночь января
Осадков не ожидается.
Осадков не ожидается.
В последний день января в Челябинске и области ожидается переменная облачность и от 6 до 11 градусов ниже нуля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Днем 31 января уличные термометры покажут 11 градусов мороза, в низинах — до -15. Прогнозируется
Напомним, во вторник, 31 января, в Челябинске объявлены НМУ второй степени опасности. Горожан просят дополнительно позаботиться о своем здоровье: пить больше воды, носить специальные маски и по возможности реже бывать на улице.