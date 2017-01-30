Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
«Чужие» в теле человека: митохондрии и еще кое-что
Назван миллиардер, на чей остров Обама прибыл после отставки
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
На приватизацию жилья гражданам остался месяц
"Волочкова отдыхает": фанаты комментируют шпагат Гагариной
СМИ: 47-летняя Блёданс показала изменившуюся грудь
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Ученые обнаружили признаки жизни после смерти
Хронический недосып приводит к простуде
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16:16 (мск), источник: dostup1.ru

До -31 обещают синоптики Южному Уралу в последнюю ночь января

Осадков не ожидается.

В последний день января в Челябинске и области ожидается переменная облачность и от 6 до 11 градусов ниже нуля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинского гидрометцентра.

Днем 31 января уличные термометры покажут 11 градусов мороза, в низинах — до -15. Прогнозируется северо-западный ветер с переходом на юго-западный — 2−7 метров в секунду. Осадков не предвидится. Ночью ртутные столбики опустятся до -26 градусов, в отдельных районах — до -31.

Напомним, во вторник, 31 января, в Челябинске объявлены НМУ второй степени опасности. Горожан просят дополнительно позаботиться о своем здоровье: пить больше воды, носить специальные маски и по возможности реже бывать на улице.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
До –31 обещают синоптики Южному Уралу в последнюю ночь января
США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар
Путин предложил обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Социологи выяснили главные страхи россиян
В допинговом докладе Макларена обнаружили ошибки
В Финляндии загорелся химический завод
Спорт
Россия завоевала 13 медалей на чемпионате Европы по биатлону На чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруе сборная России одержала убедительную победу, а главными героями стали Иван Логинов и Ирина Старых
Авто
Новое поколение Lada 4x4: АВТОВАЗ разъяснил ситуацию В Тольятти прокомментировали, как движется разработка внедорожника нового поколения
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Новые технологии, которые делают дом «самостоятельным»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь