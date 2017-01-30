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18:12 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде пройдет выставка «Спящие царевны»

Открытие выставки графики «Спящие царевны» состоится 5 февраля в библиотеке имени Горького.

Автор работ, Оксана Гамбургер, иллюстрирует детские книги и журналы, пишет картины и сочиняет добрые сказки. Сейчас готовится к изданию книга, в которой Оксана выступает в роли и автора, и иллюстратора. Известна графика автора и по серии открыток «Спящие царевны», слава о которой разлетелась далеко за пределы России.

Познакомиться с сюжетами Оксаны Гамбургер волгоградцы смогут до 28 февраля в выставочном зале 4-го этажа библиотеки. Вход на выставку свободный. Подробности по телефону: (8442) 33−20−21.

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