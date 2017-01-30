В Калининграде намерены ужесточить техосмотр транспортных средств

Руководитель агентства по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года Калининградской области Залина Ибрагимова доложила о ходе работ по обеспечению безопасности на строящемся стадионе и тренировочных площадках. Также было уделено внимание подготовке транспортной инфраструктуры, транспортных средств, гостиничного комплекса и иной сферы услуг, которая будет задействована при проведении мундиаля.

Врио министра развития инфраструктуры Елена Дятлова проинформировала о ходе работы по соблюдению законодательства Российской Федерации при проведении технического осмотра транспортных средств на территории региона, прокомментировали собкору KaliningradToday в пресс-службе правительства Калининградской области. Она напомнила об административной ответственности операторов технического осмотра за выдачу диагностической карты, если при этом не проводился техосмотр. В таком случае оператору грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Такой же штраф предусматривается КоАП РФ в наказание операторам за передачу в единую автоматизированную информационную систему сведений о проведении технического осмотра, если он не проводился.

Временно исполняющий обязанности губернатора Антон Алиханов обратил внимание участников совещания на необходимость проведения активной работы по привлечению к ответственности недобросовестных операторов за нарушение требований законодательства при проведении технического осмотра транспортных средств.

В заключение мероприятия был утвержден комплексный план работы координационного совещания по обеспечению правопорядка в Калининградской области на 2017 год.