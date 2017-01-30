Первые кадры с отгремевшего «Январского грома»
Шестая ежегодная военная реконструкция прошла в деревне Порожки Ломоносовского района.
Шестая ежегодная военная реконструкция прошла в деревне Порожки Ломоносовского района.
В фестивале приняли участие более 500 реконструкторов в исторических костюмах советской и германской армий. Были задействованы 10 танков и бронемашин, 10 артиллерийских орудий, грузовики, мотоциклы и даже легкомоторные самолеты.
На
Волонтеры сопровождали почетных гостей — ветеранов.
«Наша команда отлично справилась с работой! Огромное спасибо всей команде организаторов и реконструкторов: такие мероприятия — не просто красочное зрелище, но и возможность дать молодому поколению прикоснуться к истории, почувствовать свою сопричастность», — делится впечатлениями региональный координатор Екатерина Петина.
Это не просто изучение истории своей Родины, это непосредственное в ней участие, очень эмоционально сильное. У меня даже слезы сегодня наворачивались.
Напомним, операция «Январский гром» сыграла ключевую роль в освобождении Ленинграда. Войска Ленинградского фронта смогли уничтожить