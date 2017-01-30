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18:40 (мск), источник: ivbg.ru

Первые кадры с отгремевшего «Январского грома»

Шестая ежегодная военная реконструкция прошла в деревне Порожки Ломоносовского района.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В фестивале приняли участие более 500 реконструкторов в исторических костюмах советской и германской армий. Были задействованы 10 танков и бронемашин, 10 артиллерийских орудий, грузовики, мотоциклы и даже легкомоторные самолеты.

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На военно-исторический фестиваль приехали делегации из Выборгского, Гатчинского, Кировского, Приозерского и Кингисеппского районов.

Волонтеры сопровождали почетных гостей — ветеранов.

«Наша команда отлично справилась с работой! Огромное спасибо всей команде организаторов и реконструкторов: такие мероприятия — не просто красочное зрелище, но и возможность дать молодому поколению прикоснуться к истории, почувствовать свою сопричастность», — делится впечатлениями региональный координатор Екатерина Петина.

Источник: ivyborg.ru
Это не просто изучение истории своей Родины, это непосредственное в ней участие, очень эмоционально сильное. У меня даже слезы сегодня наворачивались.
Екатерина ПетинаРегиональный координатор мероприятия
Источник: ivyborg.ru

Напомним, операция «Январский гром» сыграла ключевую роль в освобождении Ленинграда. Войска Ленинградского фронта смогли уничтожить петергофско-стрельнинскую группировку противника, а затем отбросить врага на 60−100 км от города, освободить Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин и Слуцк. В итоге Ленинград был полностью освобождён от блокады.

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