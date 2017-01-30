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16:19 (мск), источник: РИА Новости

После передачи Исаакия РПЦ без работы останутся около 160 человек

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Около 160 человек из персонала государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» могут быть уволены после передачи собора в ведение РПЦ, сообщил РИА Новости директор музея Николай Буров.

Источник: РИА Новости

Смольный решил передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

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«Мы делаем расчёты, кто в случае ухода собора из ведения музея окажется лишним, кто задействован в сфере обслуживания здания. В среднем это такое число: 158 человек. Это сотрудники администрации, инженерных служб», — сказал Буров.

По его словам, шансы на последующее трудоустройство сотрудников музея после передачи Исаакиевского собора он оценивает как невысокие, так как в настоящее время ситуация с трудоустройством сложная во всех профессиональных сферах, в том числе и в сфере культуры.

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