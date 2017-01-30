После передачи Исаакия РПЦ без работы останутся около 160 человек

Смольный решил передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

«Мы делаем расчёты, кто в случае ухода собора из ведения музея окажется лишним, кто задействован в сфере обслуживания здания. В среднем это такое число: 158 человек. Это сотрудники администрации, инженерных служб», — сказал Буров.

По его словам, шансы на последующее трудоустройство сотрудников музея после передачи Исаакиевского собора он оценивает как невысокие, так как в настоящее время ситуация с трудоустройством сложная во всех профессиональных сферах, в том числе и в сфере культуры.