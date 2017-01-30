После передачи Исаакия РПЦ без работы останутся около 160 человек
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Около 160 человек из персонала государственного
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Около 160 человек из персонала государственного
Смольный решил передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением
«Мы делаем расчёты, кто в случае ухода собора из ведения музея окажется лишним, кто задействован в сфере обслуживания здания. В среднем это такое число: 158 человек. Это сотрудники администрации, инженерных служб», — сказал Буров.
По его словам, шансы на последующее трудоустройство сотрудников музея после передачи Исаакиевского собора он оценивает как невысокие, так как в настоящее время ситуация с трудоустройством сложная во всех профессиональных сферах, в том числе и в сфере культуры.