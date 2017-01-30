Украина представила слоган и логотип «Евровидения-2017»

В основе творческого дизайна песенного конкурса — традиционное украинское ожерелье, которое является не только древним женским украшением, но и оберегом. Оно состоит из большого количества бусин, каждая из которых — особенная.

«Слоган “Celebrate Diversity” дополняет прошлогоднюю тему “Come Together” (“Объединяемся”). “Celebrate Diversity” — об объединении Европы и стран за ее пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет и то, что отличает нас друг от друга, делает нас уникальными. Также всех объединит хорошая музыка», — рассказал исполнительный директор «Евровидения» Йон Ола Санд.

Победители отбора креативной концепции «Евровидения-2017» — два украинских креативных агентства Republique и Banda, которые объединились специально для этого проекта. Взяв ожерелье за ​​основу логотипа, они представили каждый его элемент с неповторимым узором и формой.

«Celebrate Diversity» станет ключевой темой для всех аспектов песенного конкурса этого года. Слоган и логотип события дают понимание украинской культуры и представления о том, что ждать фанов, которые приедут в Киев в мае. Украина отметится сочетанием культуры, технологий и индивидуального творческого запала всех 43 конкурсантов, которые уже активно готовятся к песенному конкурсу, — говорится в сообщении.

Напомним, что 31 января состоится церемония передачи символического ключа от «Евровидения» мэру Киева от президента городского совета Стокгольма. После этого начнется жеребьевка 43 стран-участниц в полуфинал.

Напомним, Евровидение-2017 пройдет в Украине благодаря украинской певице Джамале, которая в мае 2016 г. победила с песней «1944». Конкурс примет Киев. Евровидение пройдет в Международном выставочном центре (МВЦ) на левом берегу Днепра. Уже определены даты: полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал запланирован на 13 мая.