Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Средняя зарплата медиков оказалась на 60% ниже официальной
Посольство РФ ответило Мэй стихотворением на ее слова о Путине
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный ударВоенным предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
Трамп требует от Маккейна перестать развязывать 3-ю мировую – СМИ
СМИ: 47-летняя Блёданс показала изменившуюся грудь
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья
Франция принимает меры по борьбе с ожирением
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
9NASA показало посадку зонда на Титан
16:46 (мск), источник: 112.ua

Украина представила слоган и логотип «Евровидения-2017»

Слоганом международного песенного конкурса «Евровидение-2017», которое состоится в Киеве, стал «Celebrate Diversity», («Уважайте многообразие»). Об этом сообщает пресс-служба телеканала UA. Перший.

Источник: 112.ua

В основе творческого дизайна песенного конкурса — традиционное украинское ожерелье, которое является не только древним женским украшением, но и оберегом. Оно состоит из большого количества бусин, каждая из которых — особенная.

«Слоган “Celebrate Diversity” дополняет прошлогоднюю тему “Come Together” (“Объединяемся”). “Celebrate Diversity” — об объединении Европы и стран за ее пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет и то, что отличает нас друг от друга, делает нас уникальными. Также всех объединит хорошая музыка», — рассказал исполнительный директор «Евровидения» Йон Ола Санд.

Победители отбора креативной концепции «Евровидения-2017» — два украинских креативных агентства Republique и Banda, которые объединились специально для этого проекта. Взяв ожерелье за ​​основу логотипа, они представили каждый его элемент с неповторимым узором и формой.

«Celebrate Diversity» станет ключевой темой для всех аспектов песенного конкурса этого года. Слоган и логотип события дают понимание украинской культуры и представления о том, что ждать фанов, которые приедут в Киев в мае. Украина отметится сочетанием культуры, технологий и индивидуального творческого запала всех 43 конкурсантов, которые уже активно готовятся к песенному конкурсу, — говорится в сообщении.

Напомним, что 31 января состоится церемония передачи символического ключа от «Евровидения» мэру Киева от президента городского совета Стокгольма. После этого начнется жеребьевка 43 стран-участниц в полуфинал.

Напомним, Евровидение-2017 пройдет в Украине благодаря украинской певице Джамале, которая в мае 2016 г. победила с песней «1944». Конкурс примет Киев. Евровидение пройдет в Международном выставочном центре (МВЦ) на левом берегу Днепра. Уже определены даты: полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал запланирован на 13 мая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стала известна причина массового отравления детей под Киевом
США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар
Ирак принял резолюцию в ответ на указ Трампа о мигрантах
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
Меркель обеспокоилась обострением ситуации в Донбассе
Социологи выяснили главные страхи россиян
Украина представила логотип и слоган «Евровидения-2017»
Лаборатория WADA в Лозанне нашла ошибки в докладе Макларена
Спорт
Россия завоевала 13 медалей на чемпионате Европы по биатлону На чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруе сборная России одержала убедительную победу, а главными героями стали Александр Логинов и Ирина Старых
Авто
Новое поколение Lada 4x4: АВТОВАЗ разъяснил ситуацию В Тольятти прокомментировали, как движется разработка внедорожника нового поколения
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
СМИ: Эмма Уотсон потеряла роль в «Ла-Ла Ленде» из-за запросов По информации источников, звезда поттерианы могла исполнить главную роль в одном из самых успешных фильмов года, но упустила возможность по собственной вине
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь