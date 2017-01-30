С 31 января в Казани закроется для проезда ул. Петербургская
(Город Казань KZN.RU, 30 января). С 31 января в Казани полностью закроется проезжая часть ул. Петербургская около дома № 44. Временное ограничение продлится до 12 февраля.
(Город Казань KZN.RU, 30 января). С 31 января в Казани полностью закроется проезжая часть ул. Петербургская около дома № 44. Временное ограничение продлится до 12 февраля.
Закрытие связано с работами по прокладке водопровода и канализации, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.
Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.