Украина представила слоган и эмблему «Евровидения-2017»

Лозунгом мероприятия будет словосочетание Celebrate Diversity (в переводе с английского «праздновать многообразие»). Слоган Celebrate Diversity дополняет прошлогоднюю тему Come Together (в переводе с английского «объединяемся»).

Отмечается, что слоган Celebrate Diversity органично дополняет эмблему нынешнего конкурса, в основе которой традиционное украинское ожерелье, состоящее из множества бусин.

Между тем, как сообщает «Укринформ» со ссылкой на вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко, подготовка к «Евровидению-2017» идет в плановом режиме, финансирование выделено, все организационные вопросы решены. Определены все локации, связанные с проведением конкурса, в том числе расположение мест отдыха, Евроклуба.