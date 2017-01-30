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18:30 (мск), источник: БЕЛТА

Украина представила слоган и эмблему «Евровидения-2017»

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина представила эмблему и озвучила слоган для песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве. Об этом сообщается на сайте канала «UA: Первый».

Источник: БЕЛТА

Лозунгом мероприятия будет словосочетание Celebrate Diversity (в переводе с английского «праздновать многообразие»). Слоган Celebrate Diversity дополняет прошлогоднюю тему Come Together (в переводе с английского «объединяемся»).

Отмечается, что слоган Celebrate Diversity органично дополняет эмблему нынешнего конкурса, в основе которой традиционное украинское ожерелье, состоящее из множества бусин.

Между тем, как сообщает «Укринформ» со ссылкой на вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко, подготовка к «Евровидению-2017» идет в плановом режиме, финансирование выделено, все организационные вопросы решены. Определены все локации, связанные с проведением конкурса, в том числе расположение мест отдыха, Евроклуба.

Вячеслав Кириленко также проинформировал, что 31 января состоится первое важное событие, связанное с «Евровидением-2017», — жеребьевка стран-участниц и церемония передачи символического ключа мэру Киева от мэра города Стокгольм.

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