Украина представила слоган и эмблему «Евровидения-2017»
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина представила эмблему и озвучила слоган для песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве. Об этом сообщается на сайте канала «UA: Первый».
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина представила эмблему и озвучила слоган для песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве. Об этом сообщается на сайте канала «UA: Первый».
Лозунгом мероприятия будет словосочетание Celebrate Diversity (в переводе с английского «праздновать многообразие»). Слоган Celebrate Diversity дополняет прошлогоднюю тему Come Together (в переводе с английского «объединяемся»).
Отмечается, что слоган Celebrate Diversity органично дополняет эмблему нынешнего конкурса, в основе которой традиционное украинское ожерелье, состоящее из множества бусин.
Между тем, как сообщает «Укринформ» со ссылкой на
Вячеслав Кириленко также проинформировал, что 31 января состоится первое важное событие, связанное с «Евровидением-2017», — жеребьевка