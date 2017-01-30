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19:45 (мск), источник: РИА Новости

Литература для паникеров: что почитать, если новости вас пугают

Продажи антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» в США выросли почти в 200 раз — роман занял первое среди бестселлеров крупнейшего онлайн-магазина Amazon.com. Только на прошлой неделе издательству Penguin, обладающему авторскими правами на книгу, пришлось допечатать 75 тысяч экземпляров и заказать дополнительный тираж.

Анна Михайлова, МИА «Россия сегодня»

Западные СМИ связывают небывалый спрос на роман 1949 года с инаугурацией Дональда Трампа и его первыми шагами в должности президента, подтвердившими опасения некоторых американцев.

Последний раз такой всплеск интереса к легендарной антиутопии о тоталитарном режиме наблюдался в 2013 году, когда Эдвард Сноуден обнародовал данные о массовой слежке за гражданами США.

Однако, Оруэлл далеко не единственный автор, чьи произведения предсказали страхи современного общества.

Джордж Оруэлл, "1984" | Источник: AFP 2016
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«У нас это невозможно» (1935), Синклер Льюис

Помимо Оруэлла, еще один хит продаж в Америке — роман «У нас это невозможно». Книга рассказывает о сенаторе-популисте, который выигрывает президентские выборы, обещая гражданам экономическое процветание и пропагандируя патриотизм, возвращение к былому величию и традиционным ценностям.

Однако, придя к власти, глава Белого дома устанавливает тоталитарный режим — лишает Конгресс полномочий, ссылает политических оппонентов в концлагеря, ограничивает права женщин и нацменьшинств, разгоняет протестующих штыками. Несогласные бегут в Канаду.

Оставшиеся разделяются на тех, кто одобряет диктаторские меры, как вынужденную необходимость на пути к возрождению американского величия, и тех, кто успокаивает себя, повторяя, что «у нас это невозможно». Имеется в виду фашизм, набиравший силу в Европе в те годы.

Олдос Хаксли | Источник: AP 2016

«О дивный, новый мир» 1932 года издания и автор романа, Олдос Хаксли

Параллельно с «1984» на пике популярности во многих англоязычных странах оказалась сатирическая антиутопия Олдоса Хаксли. Его роман «О дивный новый мир» рассказывает об обществе, где потребление стало культом.

Институт семьи упразднен, людей еще до рождения делят на касты и выращивают в пробирках. Граждане этого стерильного инкубаторного мира разговаривают рекламными лозунгами, не знают любви, больше всех болезней боятся индивидуальности, а любые эмоциональные проблемы решают с помощью наркотика сомы. Отступление от правил заканчивается ссылкой или самоубийством.

Евгений Замятин | Источник: РИА "Новости"
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«Мы» (1920), Евгений Замятин

Знаменитых антиутопий Оруэлла и Хаксли не было бы без романа Евгения Замятина «Мы». Книга была написана в разгар гражданской войны в России. Действие разворачивается в далеком будущем, человечество живет в Едином государстве, которым руководит ежегодно и единогласно переизбираемый Благодетель.

Тотальный контроль над всеми сферами жизни человека приводит к тому, что жители государства утратили индивидуальность, у них даже нет имен — людей различают по номерам. Фантазию вырезают посредством Великой Операции, «образование души» считается психическим заболеванием, счастье и свобода признаются несовместимыми.

На английском книга вышла в 1924 году, задолго до её публикации на родине. Роман оказал большое влияние на американскую и английскую литературу XX века.

Рэй Брэдбери | Источник: AP 2016

«451 градус по Фаренгейту» (1953), Рэй Брэдбери

Те, кого беспокоит губительное влияние телевидения, вероятно, часто перечитывают научно-фантастический роман Рэя Брэдбери. Цифры в заголовке означают температуру, при которой воспламеняется бумага.

Главный герой — пожарный, работа которого состоит в том, чтобы сжигать дома, где хранятся книги. В обществе, где негативные эмоции сведены к нулю, а все только и делают, что смотрят бессмысленные мыльные оперы по «интерактивному телевидению». Чтение и хранение литературы находится под запретом, ведь это — источник критических мыслей.

Из соображений цензуры, в США роман долгие годы издавался в сокращенном виде. Полную версию книги стали публиковать лишь с 1980 года.

«Котлован» (1930), Андрей Платонов

Источник: РИА "Новости"

Еще один классик XX века Андрей Платонов написал свою знаменитую повесть «Котлован» в 1930 году, но автор не дожил до её публикации в 1987. Европейские читатели смогли познакомиться с текстом гораздо раньше, чем в России — в 1969 году книга вышла в печать в ФРГ и Великобритании.

Социальная притча Платонова — это жесткая сатира на первую советскую пятилетку: индустриализацию и коллективизацию. Строительство «общепролетарского дома» для утопического города будущего застревает на стадии котлована.

Доведенные до гротеска реалии того времени ужасают своей жестокостью и бессмысленностью. В конечном итоге сами строители осознают несбыточность светлой утопической мечты о доме будущего.

Источник: РИА "Новости"

«Улитка на склоне» (1966 — 1968), Братья Стругацкие

Научно-фантастическая повесть братьев Стругацких «Улитка на склоне» состоит из двух частей — «Управление» и «Лес». Первая вышла в 1966 году, вторая — в 1968, но целиком произведение увидело свет только в 1988.

Два разных общества живут бок о бок, каждый по своим законам.

О странностях Управления мы узнаем от ученого, который наблюдает за Лесом и мечтает вырваться из мира бюрократического абсурда, где в конечном итоге становится директором. Исследователь Леса, разбившийся в джунглях на вертолете, наоборот, пытается вернуться к людям, но в финале остается с аборигенами, чтобы защищать их образ жизни от поглощения будущим. Несмотря на различия, оба героя стремятся к истине и отвергают насилие, ведь в любом обществе, при любом политическом устройстве найдутся такие люди.

Источник: РИА "Новости"

«Потерянный рай» (1667), Джон Мильтон

В тяжелые времена политического разлада американцы вспомнили и об английском классике Джоне Мильтоне. Его поэма «Потерянный рай» вышла в XVII веке, очевидно, не потеряла своей актуальности и в 2017. Вряд ли Мильтон мог представить, что строки из его произведения спустя почти 500 лет будут цитировать настроенные против американского президента пользователи соцсетей.

Считается, что в «Потерянном рае» отражены общественные перипетии Великобритании XVII века. Мильтон взял за основу библейский сюжет о грехопадении людей, особенно красочно изобразив возвышение Сатаны и его демонов, а также политические страсти, кипящие в подземном мире.

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